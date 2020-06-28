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Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Молодые популярные блогеры и интернет-предприниматели смогут выйти из тени за счет того, что статус самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет, сказал... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:51
россия
левон айрапетян (предприниматель)
владимир путин
москва
экономика
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РИА Новости
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россия, левон айрапетян (предприниматель), владимир путин, москва, экономика

Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних

03:51 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Молодые популярные блогеры и интернет-предприниматели смогут выйти из тени за счет того, что статус самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет, сказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян.
Президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам заявил, что с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых смогут вводить у себя все регионы РФ, при этом получить статус самозанятого можно будет не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом, по его оценке, смогут воспользоваться около 3 миллионов человек. Также начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
"По нашим данным, в декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) - это были люди в возрасте 18-29 лет, то есть режим пользуется популярностью у молодых предпринимателей. Поэтому снижение возрастного порога до 16 лет выглядит закономерным. Возможно, это предложение выйти из тени молодым блогерам и другим интернет-предпринимателям", - прокомментировал Айрапетян.
Он отметил, что потенциал налога для самозанятых по выводу бизнеса из тени может быть разным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В период кризиса выросла доля россиян, допускающих неуплату налогов, а число граждан, не знающих, на какие цели государство расходует поступившие в бюджет налоговые платежи, согласно исследованию ЦСР "Налоги глазами россиян", увеличилось на 19%.
"Однако, когда экономика выйдет из кризисного состояния и окончательно восстановится спрос, отношение предпринимателей к налоговой дисциплине может вернуться в докризисное состояние, и тогда спрос на налог на самозанятых по стране может возрасти", - подчеркнул Айрапетян.
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Налоговый режим для самозанятых дает гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов.
Остальные регионы РФ смогут запустить у себя этот режим с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно. "Сколько именно регионов этим воспользуются, сейчас сказать сложно. Однако с учетом того, что введение этого режима в первую очередь направлено на вывод из тени тех, кто сейчас не платит налоги как таковые, регионы могут быть заинтересованы в увеличении доходов бюджетов", - отметил Айрапетян.
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РоссияЛевон Айрапетян (предприниматель)Владимир ПутинМоскваЭкономика
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