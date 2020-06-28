https://ria.ru/20200628/1573573843.html
Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:29
2020-06-28T07:22
калибр
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
безопасность
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https://ria.ru/20200601/1572264196.html
Себекхотеп III
Кто не знает, мы пока лидируем, даже исключительных обгоняем. Семь футов под килем!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калибр, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, безопасность
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК
) Алексей Рахманов
.
Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу субмарины перенесли на 2020 год.
"Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре", - сказал Рахманов.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.
На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр"
и "Оникс".
Модернизированный проект отличается от базового элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения и усовершенствованием оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".