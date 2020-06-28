Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (Алексей Рахманов. Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации ( ОСК

Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу субмарины перенесли на 2020 год.

"Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре", - сказал Рахманов.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.

На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".