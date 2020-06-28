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Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:22
калибр
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
безопасность
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Кто не знает, мы пока лидируем, даже исключительных обгоняем. Семь футов под килем!
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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калибр, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, безопасность

Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"

03:29 28.06.2020 (обновлено: 07:22 28.06.2020)
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу субмарины перенесли на 2020 год.
"Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре", - сказал Рахманов.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.
На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Модернизированный проект отличается от базового элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения и усовершенствованием оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".
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193124121154
Обсудить 1
КалибрАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияСевмашБезопасность
Популярные комментарии
Кто не знает, мы пока лидируем, даже исключительных обгоняем. Семь футов под килем!
28 июня, 04:21
Себекхотеп III
1300010
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