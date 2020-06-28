Экологи предупредили о риске лесных пожаров в Сибири из-за жары

СТОКГОЛЬМ, 28 июн - РИА Новости. Установившаяся в июне в Сибири жаркая погода повышает риск возникновения лесных пожаров, рассказали РИА Новости эксперты-экологи Стокгольмского университета.

"Совершенно точно (повышается риск лесных пожаров - прим. ред.). Сначала наступает засуха, потом возникнет молния, которая может начать пожар. Это естественный процесс. Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти", - рассказал РИА Новости метеоролог, профессор Стокгольмского университета Микаэл Чернстрём.

С ним также согласен доцент института физической географии Стокгольмского университета Густав Хугелиус.

"Если погода в Сибири ближайшее время не изменится, мы можем ожидать серьезных лесных пожаров в этом сезоне. Если в июле и августе будут идти дожди, риск снижается", - отметил Хугелиус.

При этом эксперты не считают жару в Сибири в это время года аномальной.

"В Верхоянске всегда были достаточно холодные зимы и достаточно теплая погода летом, типично для этого климата. Среднесуточная температура летом составляет 17 градусов, самая высокая доходит до 25 градусов. С учетом этого периоды повышения температуры до 30 градусов и выше нельзя рассматривать как экстремальные", - отмечает Чернстрём.

При этом ученые сходятся во мнении, что в связи с глобальным изменением климата, такие жаркие периоды будут становиться все более частыми и продолжительными, что влечет за собой ряд рисков.

"Следствием высоких температур является то, что начинает истончаться слой вечной мерзлоты. Когда лед, лежащий в основании грунта, начинает таять, возникает риск образования провалов. Это может повлиять на инфраструктуру: здания, дороги, нефте- и газопроводы и так далее, которые могут быть разрушены, когда грунт начнет проседать", - пояснила РИА Новости доктор Бритта Саннел, старший лектор факультета физической географии Стокгольмского университета.

По оценкам экспертов, уже к 2050 году вечная мерзлота истончится настолько, что это затронет 70% инфраструктуры в регионе.

Еще одним негативным эффектом таяния вечной мерзлоты может стать выделение в атмосферу большого количества парниковых газов: углекислого газа и метана. Это связано с тем, что вечная мерзлота содержит большое количество не полностью разложившихся остатков растений и следовательно - органического угля. Пока земля заморожена, уголь остается в ней. Но когда слой вечной мерзлоты начинает истончаться, в атмосферу начинает выделяться большое количество парниковых газов - углекислого газа и метана.