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Эксперт: сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут сократить
Сроки тестирования вакцины от COVID-19, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:03
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павел волчков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Эксперт: сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут сократить

03:03 28.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сроки тестирования вакцины от COVID-19, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть существенно сокращены, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"Обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа, но, в условиях пандемии, вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора. При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия этой вакцины", - заявил Волчков.
Эксперт отметил, что вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой, препарат не будет зарегистрирован, но фактически будут применяться в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, что позволит собирать более полные данные о его действии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПавел ВолчковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМосковский физико-технический институт
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