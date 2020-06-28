Эксперт: сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут сократить

"Обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа, но, в условиях пандемии, вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора. При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия этой вакцины", - заявил Волчков.