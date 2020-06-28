Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times

По словам профессора Невана Крогана, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - отметил он.

Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных "щупалец". Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.

В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.

В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели. В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.