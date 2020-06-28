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Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

02:49 28.06.2020 (обновлено: 07:42 28.06.2020)
41814
© РоспотребнадзорСнимок коронавируса COVID-19
Снимок коронавируса COVID-19
© Роспотребнадзор
Снимок коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
По словам профессора Невана Крогана, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - отметил он.
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Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных "щупалец". Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.
В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.
В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели. В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
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Александр Евдокимов
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