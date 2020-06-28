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Помпео обвинил Китай в "имперских" амбициях
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей "империи" и пообещал сделать... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:20
майк помпео
южно-китайское море
малайзия
оон
сша
в мире
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южно-китайское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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майк помпео, южно-китайское море, малайзия, оон, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в "имперских" амбициях

02:45 28.06.2020 (обновлено: 04:20 28.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей "империи" и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.

"Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время", - пообещал Помпео в своем Twitter.

Кроме того, Помпео отметил, что "Соединенные Штаты приветствуют твердое намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, включая (нормы Конвенции ООН по морскому праву) ЮНКЛОС".
В пятницу Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам 36-го саммита, прошедшего в режиме телеконференции, приняла совместное заявление. В документе, кроме всего прочего, выражалась серьезная обеспокоенность в связи с нарастанием напряженности в Восточном (Южно-Китайском море). Страны-участницы призвали решать все территориальные споры в регионе, исходя из требований международного права.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Виды Гонконга
19 июня, 05:05
США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
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Майк ПомпеоЮжно-Китайское мореМалайзияООНСШАВ мире
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