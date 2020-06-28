Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке. Архивное фото

Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 миллиона, скончались свыше 125 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 2 504 492, скончались 125 472 пациента с COVID-19.

Ранее в субботу сообщалось о рекордном росте случаев заражения коронавирусом в США. Количество выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,93 миллиона человек, число смертельных исходов приближается к 500 тысячам.