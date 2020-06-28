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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573573605.html
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 миллиона, скончались свыше 125 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

02:33 28.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкГробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 миллиона, скончались свыше 125 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 2 504 492, скончались 125 472 пациента с COVID-19.
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Ранее в субботу сообщалось о рекордном росте случаев заражения коронавирусом в США. Количество выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,93 миллиона человек, число смертельных исходов приближается к 500 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19США
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