Rolling Stones призвала Трампа не использовать ее песни на митингах

"BMI получила такое возражение и направила письмо, сообщая кампании Трампа, что работы Rolling Stones были исключены из лицензии, предоставляемой кампании, и уведомляя, что любое использование этих музыкальных композиций в будущем будет нарушением лицензионного соглашения с BMI", - заявил представитель организации, чьи слова приводит издание.