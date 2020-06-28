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Rolling Stones призвала Трампа не использовать ее песни на митингах
Британская рок-группа Rolling Stones призвала президента США Дональда Трампа больше не использовать ее композиции во время проведения своих митингов, сообщает... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:27
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353
60
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дональд трамп, the rolling stones, queen, элтон джон, джо байден, сша, в мире

Rolling Stones призвала Трампа не использовать ее песни на митингах

02:10 28.06.2020 (обновлено: 04:27 28.06.2020)
1462
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Ролинг Стоунз" Мик Джаггер
Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Солист рок-группы "Ролинг Стоунз" Мик Джаггер. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британская рок-группа Rolling Stones призвала президента США Дональда Трампа больше не использовать ее композиции во время проведения своих митингов, сообщает издание Deadline.
Организация защиты авторских прав (Broadcast Music, Inc., BMI) по просьбе группы проинформировала членов предвыборной кампании Дональда Трампа о том, что использование песен без разрешения автора является нарушением лицензионного соглашения.
"BMI получила такое возражение и направила письмо, сообщая кампании Трампа, что работы Rolling Stones были исключены из лицензии, предоставляемой кампании, и уведомляя, что любое использование этих музыкальных композиций в будущем будет нарушением лицензионного соглашения с BMI", - заявил представитель организации, чьи слова приводит издание.
BMI отмечает, что в противном случае для кампании Трампа могут быть юридические последствия.
Издание отмечает, что музыканты группы уже обращались к Трампу с призывом прекратить включать их песни в 2016 году. Однако американский президент продолжил использовать композиции без разрешения музыкантов.
Ранее и другие обвиняли Трампа в незаконном использовании композиций. Свое недовольство высказывали такие музыканты, как Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Queen и Panic! At the Disco.
Выборы президента США пройдут 3 ноября, Трамп планирует избираться на второй четырехлетний срок. Его оппонентом от демократов почти наверняка будет бывший вице-президент Джо Байден.
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Дональд ТрампThe Rolling StonesQueenЭлтон ДжонДжо БайденСШАВ мире
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