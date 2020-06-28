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Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
"Пятый канал" опубликовал видео, на котором продюсер Бари Алибасовым встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:58
россия
бари алибасов
шоу-бизнес
сергей жорин
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, бари алибасов, шоу-бизнес, сергей жорин

Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым

01:58 28.06.2020
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал видео, на котором продюсер Бари Алибасовым встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным.
На кадрах видно, как Жорин входит в свой офис и видит Алибасова, сидящего на диване. Адвокат говорит кому-то из сотрудников, что просил не пускать "этого человека" в помещение. После этого Алибасов встает с дивана и опускается на колени, преклоняя голову.
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"Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!" — говорит на видео Жорин. В ответ продюсер заявляет, что "вы сдохнете с голоду" и "скоро у вас ничего не будет".
Утверждается, что запись была сделана до того, как артист попал в психиатрическую клинику.
Ранее "Пятый канал" сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов-младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.
В июне прошлого года Алибасов попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
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РоссияБари АлибасовШоу-бизнесСергей Жорин
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