https://ria.ru/20200628/1573573388.html
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
"Пятый канал" опубликовал видео, на котором продюсер Бари Алибасовым встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:58
2020-06-28T01:58
россия
бари алибасов
шоу-бизнес
сергей жорин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бари алибасов, шоу-бизнес, сергей жорин
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
"Пятый канал
" опубликовал видео, на котором продюсер Бари Алибасовым
встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным
.
На кадрах видно, как Жорин входит в свой офис и видит Алибасова, сидящего на диване. Адвокат говорит кому-то из сотрудников, что просил не пускать "этого человека" в помещение. После этого Алибасов встает с дивана и опускается на колени, преклоняя голову.
"Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!" — говорит на видео Жорин. В ответ продюсер заявляет, что "вы сдохнете с голоду" и "скоро у вас ничего не будет".
Утверждается, что запись была сделана до того, как артист попал в психиатрическую клинику.
Ранее "Пятый канал" сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов-младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.
В июне прошлого года Алибасов попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.