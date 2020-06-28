Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым

На кадрах видно, как Жорин входит в свой офис и видит Алибасова, сидящего на диване. Адвокат говорит кому-то из сотрудников, что просил не пускать "этого человека" в помещение. После этого Алибасов встает с дивана и опускается на колени, преклоняя голову.

"Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!" — говорит на видео Жорин. В ответ продюсер заявляет, что "вы сдохнете с голоду" и "скоро у вас ничего не будет".

Утверждается, что запись была сделана до того, как артист попал в психиатрическую клинику.

Ранее "Пятый канал" сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов-младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.