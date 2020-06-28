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Эксперт объяснила, как продлить жизнь наушникам
Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала в эфире радио Sputnik, действительно ли проводные наушники служат недолго. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:02
наушники
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наушники, технологии

Эксперт объяснила, как продлить жизнь наушникам

02:02 28.06.2020
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© Depositphotos / julief514Девушка во время аудиозаписи
Девушка во время аудиозаписи
© Depositphotos / julief514
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала в эфире радио Sputnik, действительно ли проводные наушники служат недолго.
Наушники с "нежными" проводами могут оказаться недолговечными, но это вовсе не обязательно. Просто наушники, как и любая вещь, требуют бережного отношения. И, конечно, нужно стараться изначально выбирать качественные изделия, рассказала в эфире радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
"Далеко не все наушники ломаются очень быстро – многие счастливо существуют со своими наушниками годами. Чем нежнее провода, тем вероятнее они выйдут из строя. Но я бы не сказала, что это – общее правило. Рекомендации: стараться не бросать наушники, где попало, чтобы по ним не проехался стул, если вы в офисе, не следует перекручивать провода и нужно выбирать изделия надежных производителей. Тогда они будут служить долго", - считает Людмила Мурзина.
Чтобы провода наушников не ломались, когда вы пытаетесь приспособить гаджет под себя, можно воспользоваться специальными устройствами, советует эксперт.
"Если вы завяжете провода бантом, это не слишком хорошая идея, потому что тогда они могут перетереться и сломаться. Но существуют специальные крепления, которые их аккуратно сгибают. Если их использовать, можно провода укоротить и сделать удобнее. Или, если такие проблемы, проще вообще отказаться от проводных наушников, купить беспроводные", - полагает Людмила Мурзина.
И последний совет, как выбрать хорошего производителя человеку, который вообще в этом ничего не понимает.
"Если мы говорим просто о качестве наушников, то имеет смысл ориентироваться на обзоры. Но надо понимать, что любой человек, который делает обзоры, проводит с этими наушниками достаточно мало времени и оценить их износостойкость вряд ли сможет. Если вы хотите проверить, насколько они будут надежны, стоит почитать отзывы пользователей. Если многие пишут о том, что наушники быстро ломаются, наверное, имеет смысл выбрать другого производителя", - отметила в эфире радио Sputnik Людмила Мурзина.
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