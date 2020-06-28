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В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены
Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии, в результате два человека получили огнестрельные ранения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:41
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
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60
республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены

01:27 28.06.2020 (обновлено: 07:41 28.06.2020)
2018
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии, в результате два человека получили огнестрельные ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", - сказал собеседник агентства.
Двое раненых доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работает оперативно-следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.
Вечером в пятницу был обстрелян автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Участников конфликта позднее задержали, по данным МВД Северной Осетии, он произошел на бытовой почве.
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Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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