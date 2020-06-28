В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены

"Вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу был обстрелян автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Участников конфликта позднее задержали, по данным МВД Северной Осетии, он произошел на бытовой почве.