В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены

НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии, в результате два человека получили огнестрельные ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", - сказал собеседник агентства.
Двое раненых доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работает оперативно-следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.
Вечером в пятницу был обстрелян автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Участников конфликта позднее задержали, по данным МВД Северной Осетии, он произошел на бытовой почве.
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