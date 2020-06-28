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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573573126.html
В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались, следует из данных министерства... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, бразилия

В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона

01:16 28.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 313 667 случаев заражения и 57 070 смертельных исходов.
Сообщается, что за последние 24 часа в стране выявили 38 693 новых случая заражения, еще 1109 пациентов с COVID-19 скончались.
Согласно информации министерства здравоохранения, после заражения выздоровели более 715 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилия
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