В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

© AP Photo / Felipe Dana Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 313 667 случаев заражения и 57 070 смертельных исходов.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране выявили 38 693 новых случая заражения, еще 1109 пациентов с COVID-19 скончались.

Согласно информации министерства здравоохранения, после заражения выздоровели более 715 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.