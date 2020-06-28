Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573572960.html
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T00:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:42:3077:1773_1400x0_80_0_0_92d1e63331de5a6455d2db65b16c2f6e.jpg
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:42:3077:1773_1400x0_80_0_0_92d1e63331de5a6455d2db65b16c2f6e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_24e9b3de61876ee4fdb5099813e22a4f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_868:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_c3b169bae29199c1778583b8093a1d7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске

00:56 28.06.2020
277
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной части. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
"В 23.55 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре на Домодедовском шоссе в Подольске поступило в 21.22 мск субботы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения в ангаре составляла 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания. Позднее площадь пожара выросла до 3 тысяч "квадратов". На момент возгорания людей в здании не было.
100001
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона
Воркута, Коми
В Республике Коми продлили режим ограничений до 14 июля
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Сотрудник полиции
В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены
Париж, Франция
Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов
Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
Rolling Stones призвала Трампа не использовать ее песни на митингах
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Флаг Малави
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Хеврон и Вифлеем закрыли на карантин
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт: сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут сократить
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге открываются парки и скверы, детские и спортивные площадки
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Счетчик учета горячей воды
Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Девушка во время аудиозаписи
Эксперт объяснила, как продлить жизнь наушникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния