Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
Как отметила пресс-секретарь администрации Кейли Макинани, от разведки ежедневно поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю. "Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", - говорится в заявлении.
В Белом доме подчеркнули, что это указывает не на "достоинства вероятных данных разведки, а на "неточности статьи New York Times".
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
Посольство России в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей. Российский МИД назвал сообщение NYT фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало деньги от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.