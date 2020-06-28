Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Как отметила пресс-секретарь администрации, от разведки ежедневно поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю. "Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", - говорится в заявлении.