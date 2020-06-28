Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573572930.html
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:44
кейли макинани
майк пенс
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:640:6144:4096_1400x0_80_0_0_2a067a243cf045c0ba6abc8b6a85c34b.jpg
https://ria.ru/20200627/1573549681.html
Конечно сомневаются, т.к. знают, что это именно Америка поддерживает талибов.
193
после того, как Лавров и вся верхушка МИДа принимала талибов в Мск оно ("Талибан") перестало быть запрещенным на территории РФ? вот что контакты животворящие делают! тогда и могли договариваться с отдельными полевыми командирами - это всего лишь следующий шаг...
191
18
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:640:6144:4096_1400x0_80_0_0_2a067a243cf045c0ba6abc8b6a85c34b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_220:0:5681:4096_1400x0_80_0_0_2eac38750ad2b7418b46e01f85b3bfbf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_902:0:4998:4096_1400x0_80_0_0_bb21a4b41fd8a813b3bbc9e3bd91a7c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кейли макинани, майк пенс, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

00:55 28.06.2020 (обновлено: 01:44 28.06.2020)
25388
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
Как отметила пресс-секретарь администрации Кейли Макинани, от разведки ежедневно поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю. "Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", - говорится в заявлении.
В Белом доме подчеркнули, что это указывает не на "достоинства вероятных данных разведки, а на "неточности статьи New York Times".
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
Посольство России в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей. Российский МИД назвал сообщение NYT фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало деньги от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 10:22
МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом
248774415229
Обсудить 18
Кейли МакинаниМайк ПенсДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно сомневаются, т.к. знают, что это именно Америка поддерживает талибов.
28 июня, 00:57
Mar Nightmare
887104057
после того, как Лавров и вся верхушка МИДа принимала талибов в Мск оно ("Талибан") перестало быть запрещенным на территории РФ? вот что контакты животворящие делают! тогда и могли договариваться с отдельными полевыми командирами - это всего лишь следующий шаг...
28 июня, 03:34
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
112220075
Рекомендуем
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Полиция США
В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Подводная лодка проекта Ясень-М
Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Города Мира. Каракас
Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Ксения Собчак
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния