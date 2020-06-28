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СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера победил на повторных президентских выборах, сообщает издание Times Malawi со ссылкой на малавийскую... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:50
малави
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
малави, в мире

СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента

00:52 28.06.2020 (обновлено: 07:50 28.06.2020)
5230
© ФотоФлаг Малави
Флаг Малави
© Фото
Флаг Малави. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера победил на повторных президентских выборах, сообщает издание Times Malawi со ссылкой на малавийскую избирательную комиссию (MEC).
Отмечается, что Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.
Повторные президентские выборы в Малави прошли 23 июня.
В начале февраля Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых одержал действующий глава государства Питер Мутарика.
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По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.
Как сообщает издание Malawi 24, избранный новым президентом страны Чаквера ранее на протяжении 24 лет служил церкви и был главой Малавийской Ассамблеи Бога. В 2013 году он покинул ассамблею и присоединился к Партии конгресса с планами впоследствии баллотироваться в президенты.
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