СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента

По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.