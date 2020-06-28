Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву

"Макс, привет. Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на (беговую. – прим. ред.) дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме", - заявил Пригожин.