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Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Продюсер Иосиф Пригожин обратился к своему коллеге Максиму Фадееву, который похудел на сто килограммов. Соответствующее видео появилось в Instagram-Stories... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T00:37
россия
шоу-бизнес
максим фадеев
иосиф пригожин
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, максим фадеев, иосиф пригожин

Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву

00:37 28.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин обратился к своему коллеге Максиму Фадееву, который похудел на сто килограммов. Соответствующее видео появилось в Instagram-Stories Фадеева.
"Макс, привет. Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на (беговую. – прим. ред.) дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме", - заявил Пригожин.
Продюсер отметил, что "жестко поправился", добавив, что "надо срочно сбрасывать", и поблагодарив коллегу за мотивацию.
Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.
Актер Александр Семчев
5 сентября 2019, 18:52
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
1852063743
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РоссияШоу-бизнесМаксим ФадеевИосиф Пригожин
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