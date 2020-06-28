Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в монастыре

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.

В епархии отметили, что в случившемся должны разобраться правоохранительные органы, и призвали воздержаться от посещения данного монастыря.

С чего все началось

Ранее в субботу Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области , когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.

Он рассказала, что ее толкнули так, что она упала, и держали, пока били документалиста Сергея Ерженкова. По ее словам, избили и бывшего послушника Филиппа, который рассказал группе о том, что, когда он был ребенком, над ним издевались в монастыре.

На опубликованной видеозаписи происшествия видно, что журналистка долго препиралась с монахинями и просила дать ей возможность поговорить со схиигуменом Сергием

Находившиеся на территории религиозной общины верующие несколько раз пытались отобрать камеру у документалиста Сергея Ерженкова. По их словам, съемка в монастыре запрещена.

В какой-то момент началась драка между одним из членов команды Собчак и обитателями монастыря. Телеведущая хотела прийти ему на помощь, но ее взяла за руку одна из монахинь. Собчак споткнулась и упала. В это время Ерженкова повалили на землю и забрали камеру.

Позднее телеведущая сообщила, что съемочная группа написала заявление в правоохранительные органы, а также зафиксировала в травмпункте побои. Полиция, по ее словам, вернула камеру, однако все записи на ней оказались стерты. В то же время часть "свидетельств", как отметила Собчак, сохранилась на других флешках.

Реакция Союза журналистов России

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал неприемлемым нападение на съемочную группу Ксении Собчак, однако отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, как монастыри, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.

"Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения. В любом случае это событие яркое, постепенно станет понятно, кто там в чем виноват", - сказал Соловьев.

Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря

Ранее на схиигумена Сергия (Романова) было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.