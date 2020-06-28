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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200628/1573572755.html
Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:02
религия и мировоззрение
свердловская область
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573515386.html
Она видимо забыла что всё было заснято на видео, а на нём ясно видно что она инсценировала своё падение и никто её не держал, а аккуратно пытались выпроводить за ворота, как чуждый элемент.
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Когда бог хочет наказать человека, он лишает его разума...
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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свердловская область, происшествия

Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в монастыре

00:35 28.06.2020 (обновлено: 02:02 28.06.2020)
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© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
В епархии отметили, что в случившемся должны разобраться правоохранительные органы, и призвали воздержаться от посещения данного монастыря.

С чего все началось

Ранее в субботу Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
Он рассказала, что ее толкнули так, что она упала, и держали, пока били документалиста Сергея Ерженкова. По ее словам, избили и бывшего послушника Филиппа, который рассказал группе о том, что, когда он был ребенком, над ним издевались в монастыре.
Ксения Собчак
Вчера, 21:57Религия и мировоззрение
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
На опубликованной видеозаписи происшествия видно, что журналистка долго препиралась с монахинями и просила дать ей возможность поговорить со схиигуменом Сергием.
Находившиеся на территории религиозной общины верующие несколько раз пытались отобрать камеру у документалиста Сергея Ерженкова. По их словам, съемка в монастыре запрещена.
В какой-то момент началась драка между одним из членов команды Собчак и обитателями монастыря. Телеведущая хотела прийти ему на помощь, но ее взяла за руку одна из монахинь. Собчак споткнулась и упала. В это время Ерженкова повалили на землю и забрали камеру.
Позднее телеведущая сообщила, что съемочная группа написала заявление в правоохранительные органы, а также зафиксировала в травмпункте побои. Полиция, по ее словам, вернула камеру, однако все записи на ней оказались стерты. В то же время часть "свидетельств", как отметила Собчак, сохранилась на других флешках.

Реакция Союза журналистов России

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал неприемлемым нападение на съемочную группу Ксении Собчак, однако отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, как монастыри, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.
Схиигумен Сергий
26 июня, 15:53Религия и мировоззрение
Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт
"Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения. В любом случае это событие яркое, постепенно станет понятно, кто там в чем виноват", - сказал Соловьев.

Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря

Ранее на схиигумена Сергия (Романова) было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.
Отец Сергий должен будет предстать и перед церковным судом. Первое заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Схиигумен Сергий
26 июня, 14:27Религия и мировоззрение
Екатеринбургская епархия призвала схиигумена Сергия к прямому разговору
873310217
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Религия и мировоззрениеСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Она видимо забыла что всё было заснято на видео, а на нём ясно видно что она инсценировала своё падение и никто её не держал, а аккуратно пытались выпроводить за ворота, как чуждый элемент.
28 июня, 00:54
KbKa berne
11531102
Когда бог хочет наказать человека, он лишает его разума...
28 июня, 03:29
Александр Фирсов
10121002
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