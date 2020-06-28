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В Республике Коми продлили режим ограничений до 14 июля
Власти Республики Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, при этом в регионе вводится ряд послабляющих мер, сообщил врио главы республики РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T00:28
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, воркута, усинск

В Республике Коми продлили режим ограничений до 14 июля

00:28 28.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВоркута, Коми
Воркута, Коми
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Воркута, Коми. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Республики Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, при этом в регионе вводится ряд послабляющих мер, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Сегодня я провел заседание республиканского оперативного штаба по коронавирусу, проанализировали ситуацию. Было очень бурное обсуждение и, несмотря на то, что было принято решение о продлении режима ограничений в республике по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер... Мы обсудили возможность возобновления работы организаций общественного питания при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм", - сказал Уйба в своем обращении к жителям республики, размещенном в официальной группе региона в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, планируется открыть трудовые лагеря для школьников, а также возобновить профессиональное переобучение безработных, уточнил Уйба.
"Также разрешим проводить профилактические осмотры детей в медицинских учреждениях, за исключением Воркуты и Усинска, оказывать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Заработают стоматологические кабинеты. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиВоркутаУсинск
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