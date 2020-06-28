В Республике Коми продлили режим ограничений до 14 июля

"Сегодня я провел заседание республиканского оперативного штаба по коронавирусу, проанализировали ситуацию. Было очень бурное обсуждение и, несмотря на то, что было принято решение о продлении режима ограничений в республике по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер... Мы обсудили возможность возобновления работы организаций общественного питания при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм", - сказал Уйба в своем обращении к жителям республики, размещенном в официальной группе региона в соцсети "ВКонтакте".