Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов

В первом туре, который состоялся 15 марта, были выбраны мэры и муниципальные советы в более чем 30 тысячах коммун. Второй тур пройдет в почти 5 тысячах коммун, на участки приглашены более 16 миллионов избирателей.

Явка на выборах в первом туре, состоявшемся несмотря на начинавшуюся эпидемию коронавируса, была рекордно низкой – 44,3%. Два дня спустя – 17 марта – во Франции был введен режим самоизоляции. Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен. В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура - 28 июня. На нем явка рискует оказаться еще ниже, чем в первом. Согласно опросу института Ifop, проведенному в середине июня, проголосовать в воскресенье намерены лишь 38% граждан.