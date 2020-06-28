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Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов
Второй тур муниципальных выборов, перенесенный из-за эпидемии коронавируса, пройдет во Франции в воскресенье. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T00:10
эдуар филипп
анн идальго
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эдуар филипп, анн идальго, франция, лион, париж, в мире

Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов

00:10 28.06.2020
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© Фото : Pixabay / PexelsПариж, Франция
Париж, Франция
© Фото : Pixabay / Pexels
Париж, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Второй тур муниципальных выборов, перенесенный из-за эпидемии коронавируса, пройдет во Франции в воскресенье.
Власти предупредили о необходимости соблюдать барьерные меры и социальную дистанцию из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Избиратели, как и члены избирательных комиссий, должны находиться на участках в масках.
В первом туре, который состоялся 15 марта, были выбраны мэры и муниципальные советы в более чем 30 тысячах коммун. Второй тур пройдет в почти 5 тысячах коммун, на участки приглашены более 16 миллионов избирателей.
Явка на выборах в первом туре, состоявшемся несмотря на начинавшуюся эпидемию коронавируса, была рекордно низкой – 44,3%. Два дня спустя – 17 марта – во Франции был введен режим самоизоляции. Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен.  В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура - 28 июня. На нем явка рискует оказаться еще ниже, чем в первом. Согласно опросу института Ifop, проведенному в середине июня, проголосовать в воскресенье намерены лишь 38% граждан.
Женщина сидит перед компьютером, чтобы проголосовать на всеобщих выборах в Эстонии. Таллин, 28 февраля 2011 года
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Опыт проведения электронного голосования в мире
Выборы состоятся в ряде крупных городов, в том числе в Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Гавре, Лилле. Особое внимание приковано к выборам мэра французской столицы, мандат которого длится пять лет. В первом туре лидировала нынешний мэр Анн Идальго (Социалистическая партия), набравшая 29,3 %. Согласно соцопросу Ifop, проведенному за несколько дней до голосования, Идальго по-прежнему остается в фаворитах, усилив свои позиции. Как показал опрос, за нее готовы отдать свой голос 44% избирателей. На девять пунктов от Идальго отстает представительница партии "Республиканцев" Рашида Дати – за нее собираются проголосовать 35% граждан. На третьей позиции – бывший министр здравоохранения Франции, кандидат от президентской партии "Вперед, республика" Аньес Бузен (18%).
На пост мэра Гавра претендует действующий премьер-министр Франции Эдуар Филипп, получивший в первом туре поддержку 43%  избирателей. Ранее в интервью французским СМИ он говорил, что даже в случае победы на выборах, рассчитывает остаться на посту главы правительства. Филипп отмечал, что если он получить поддержку граждан, то планирует вернуться  на должность мэра Гавра в 2022 году. Однако не исключал, что это может произойти и раньше. Нынешний глава французского правительства руководил Гавром с 2010 года до мая 2017 года – даты его назначения на пост премьера страны.
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Эдуар ФилиппАнн ИдальгоФранцияЛионПарижВ мире
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