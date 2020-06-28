Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США

К материалу американских журналистов нужно сделать несколько уточнений. Во-первых, та версия законопроекта о новых санкциях против "Северного потока — 2", которая сейчас рассматривается в американском парламенте, не содержит санкций против государственных структур Евросоюза, против покупателей российского газа или кредиторов проекта. Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях. Такие аргументы не стоит считать адекватными сегодняшней политической реальности хотя бы потому, что наши американские партнеры уже много раз показали свою способность вводить самые безумные меры буквально за пять минут и, значит, к таким шагам стоит подготовиться заранее. Что до "паранойи", то можно выдвинуть слегка конспирологическую, но и довольно реалистичную версию о том, что немецкие источники Bloomberg могли специально "слить" своим контактам информацию о немецких контрмерах, — просто чтобы сенаторам и конгрессменам не пришла в голову идея ужесточить санкции прямо перед голосованием.