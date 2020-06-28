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Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Американские СМИ обнаружили нечто, что должно вызвать в Вашингтоне больший шок, чем обнаружение жизни на Марсе или цветущих садов на Юпитере. Агенство деловой... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:00
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:64:1400:852_1400x0_80_0_0_7b3cfee27d217e91e66edca384b065a5.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
северный поток — 2, дональд трамп, google, евросоюз, ангела меркель, европа, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США

08:00 28.06.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американские СМИ обнаружили нечто, что должно вызвать в Вашингтоне больший шок, чем обнаружение жизни на Марсе или цветущих садов на Юпитере. Агенство деловой информации Bloomberg утверждает, что у немецкой политической элиты обнаружилось национальное достоинство, ибо только так можно интерпретировать сообщения о том, что внутри правительства Германии зреет документ, содержащий санкции против США, которые должны быть приняты в том случае, если Вашингтон решит ввести "адские санкции" против участников строительства "Северного потока 2".
Агенство утверждает: "Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток — 2" с помощью дополнительных санкций. Как утверждают два немецких чиновника, знакомых с обсуждениями, правительство Меркель рассматривает вариант оказания давления с целью принятия координированных действий на уровне Евросоюза. Согласно документам Министерства экономики Германии, которые были просмотрены Bloomberg News, новые американские санкции могут ударить по гораздо большему (чем раньше) количеству немецких и европейских компаний и даже по государственным агентствам".
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Вчера, 08:00
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
К материалу американских журналистов нужно сделать несколько уточнений. Во-первых, та версия законопроекта о новых санкциях против "Северного потока — 2", которая сейчас рассматривается в американском парламенте, не содержит санкций против государственных структур Евросоюза, против покупателей российского газа или кредиторов проекта. Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях. Такие аргументы не стоит считать адекватными сегодняшней политической реальности хотя бы потому, что наши американские партнеры уже много раз показали свою способность вводить самые безумные меры буквально за пять минут и, значит, к таким шагам стоит подготовиться заранее. Что до "паранойи", то можно выдвинуть слегка конспирологическую, но и довольно реалистичную версию о том, что немецкие источники Bloomberg могли специально "слить" своим контактам информацию о немецких контрмерах, — просто чтобы сенаторам и конгрессменам не пришла в голову идея ужесточить санкции прямо перед голосованием.
Также стоит отметить, что со стороны немцев уже озвучены две разные позиции по поводу ответных действий в отношении США. С одной стороны, пресс-секретарь Министерства экономики заявила Bloomberg, что ей ничего не известно о разработке мер такого рода, а с другой стороны, еще 17 июня в бундестаге прошло закрытое заседание профильного комитета, в рамках которого обсуждался именно вопрос санкций против "Северного потока — 2", и, как отмечает американское СМИ, после этого заседания глава комитета заявил, что правительство Германии призвано дать хорошо выверенный коллективный ответ на действия США, которые комитет признал нарушающими международное право.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Обращает на себя внимание тот факт, что и в позиции депутатов, и в оценках высокопоставленных (но неназванных) чиновников, на которые ссылается Bloomberg, фигурирует один необычный аспект: вероятные ответные антиамериканские меры предполагается принимать не только и не столько на немецком уровне, сколько на уровне Евросоюза в целом, что будет довольно сложным, но захватывающим процессом, с далеко идущими последствиями, в том случае, если его удастся довести до конца.
Дело в том, что у Германии с 16 июня будет переходящий статус "президента" Европейского совета, а этот статус традиционно дает серьезное преимущество стране, которая желает продвинуть какой-то новый элемент в общеевропейскую политическую повестку. Более того, сама Ангела Меркель сейчас поставлена в ситуацию, в которой любое проявление слабости в отношении официального Вашингтона будет восприниматься довольно болезненным образом с точки зрения внутренней политики: Дональд Трамп в максимально публичной форме обозначил требование выплатить ему триллион долларов в счет якобы существующего немецкого долга за ту защиту, которую Германия получает от США. Если добавить к этому открытому шантажу (а Евросоюзу на фоне коронавируса и сопутствующего кризиса не хватало только американского президента с его угрозами) еще и тарифный шантаж Трампа и тот факт, что Белый дом активно сопротивляется попыткам Евросоюза принудить американские интернет-компании, такие как Amazon и Google, все-таки платить налоги за доходы, полученные в Евросоюзе, то получается, что условия для большого, масштабного и принципиального конфликта по линии Вашингтон — Брюссель уже созданы и "рвануть" может в любой момент.
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Немецкие политики еще не научились говорить с США с той же жесткостью, с которой свою позицию формулирует президент Франции Макрон, который является автором и сторонником концепции военной независимости Европы от США и превращения Евросоюза в самостоятельный полюс мировой геополитики в эпоху многополярного мира. Но при этом официальный Берлин уже научился находить интересные предлоги для расширения своей независимости и противодействия американскому давлению. Например, в качестве обоснования необходимости импорта российского газа используются аргументы, связанные с необходимостью построения "зеленой экономики", а более высокая экологичность природного газа по сравнению с углем — это научный факт, который невозможно отрицать. А для обоснования политической и даже экономической независимости от США тоже появилась интересная аргументация. Британская The Guardian сообщает, ссылаясь на свежее интервью немецкого канцлера: "Ангела Меркель предупредила, что остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером и должны соответствующим образом скорректировать свои приоритеты."
Получается очень красиво и по-своему иронично: неподчинение американским хотелкам объясняется не стремлением к свободе, а тем, что США когда-то были хорошим гегемоном, а сейчас они якобы уже даже не хотят выполнять эту роль, а значит, кто-то другой должен нести это бремя. Будет интересно посмотреть на ответ официальной американской пропаганды.
Но, в конце концов, значение имеют не предлоги и оправдания, а реальные действия и реальные кубометры газа, которые имеют все шансы все-таки пойти по "Северному потоку — 2" в Германию.
Строительство газопровода Северный поток-2
26 июня, 20:20Сказано в эфире
"Сохранить лицо"? В США подправили санкции против "Северного потока-2"В нижней палате конгресса США подготовлен законопроект об уточнении санкций против "Северного потока-2", ограничения там прописаны более мягкие, чем планировалось ранее. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, что послужило причиной для этого.
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Северный поток — 2Дональд ТрампGoogleЕвросоюзАнгела МеркельЕвропаСШААвторыМнение - АвторыВ мире
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