"Адописные иконы": древнерусский миф или страшная правда

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ученые спорят о самом противоречивом явлении русской религиозной культуры — "адописных иконах". Как считается, они изображают ад или нечистую силу, скрытые под ликом Бога или святого. О том, существовали ли такие иконы на самом деле, кто и для чего мог их создавать, — в материале РИА Новости.

Бунты из-за икон

В середине 60-х годов XIX века по ряду российских губерний прокатились массовые волнения. Вооруженные люди врывались в крестьянские дома, выносили оттуда иконы и тщательно осматривали. Если видели какую-нибудь трещину или потертость, то образ бросали в костер.

"В селе Стецовке Херсонской губернии местное духовенство потребовало, чтобы все имеющиеся фольговые иконы удостоверились в "годности" с помощью поднятия картона (на который нанесено изображение. — Прим. ред.). Местные жители уверяют, будто бы нашли около пяти дьявольских изображений", — писала тогда газета "Московские ведомости".

"Стоустая молва добавляла, что изображения святых на тех иконах нарисованы адской сажею, взятой из самых челюстей пекла, что стекло тех икон извнутри подкрашено не просто обыкновенною краской, а кровью диавола", — вторило ей издание "Киевлянин" (орфография сохранена).

Эти события положили начало массовой охоте за "адописными иконами" — так их назвали. Истории о том, что у какого-нибудь крестьянина от влаги облупилась краска на иконе, а там проступило изображение нечисти, печатали регулярно. Такой образ его владельцы старались уничтожить немедленно: не дай бог, деревня узнает! Ведь тогда заподозрят в демонопоклонничестве — и им несдобровать.

"Уродливый" образ

Православные издревле верят, что, помимо видимого мира, есть еще мир невидимый, населенный ангелами и бесами. А дьявол может принимать любое обличье, чтобы искушать верующих.

Так было, например, в XVI веке с иконой Богоматери, выставленной на Варварских воротах Москвы. Среди народа она слыла чудотворной — и к ней выстраивались очереди. Однажды к образу подошел Василий Блаженный — скитавшийся по московским улицам святой — и бросил камень.

"Схватили юродивого и бить стали. А он кричит: поскребите ее, поскребите! Обидчики стали разглядывать разбитую камнем икону. И под ликом Богородицы увидели вторую краску. Черным по красному изображены черти и дьявол", — повествует житие святого, составленное в конце XVI века.

Это, пожалуй, самое первое известное упоминание "адописных икон". И, согласно народной версии, зачастую их писал сам дьявол, но рукой мастера. Это, например, наглядно иллюстрирует одна из фресок Рождественского собора в Ярославле.

© Public domain Алимпий Печерский, пишущий образ Богоматери и искушаемый дьяволом © Public domain Алимпий Печерский, пишущий образ Богоматери и искушаемый дьяволом

"К иконописцу ведь предъявлялось очень много требований. В том числе и касающихся духовной жизни. Он должен быть благочестивым внешне и внутренне", — объясняет РИА Новости известный российский иконописец Александр Чашкин.

В противном случае икона теряет свое предназначение — быть мостом "в иной мир". Это, по словам иконописца, проявляется порой и явно: образ, запечатленный неверным человеком, далек от канонов.

А таких неканоничных икон на Руси было немало. Отсюда и сложилось поверье, что их написали "по дьявольскому наущению". Наиболее уродливые, причудливые с точки зрения вероучения изображения — примерно с XVIII века официально стали называть "адописными".

Именно под такими "уродливыми ликами" прежде всего и искали нечистую силу. В XIX веке известный русский этнограф Николай Иваницкий предположил, что "коверкали" святой образ намеренно. А сами "адописные" изображения распространяли чернокнижники.

© Public domain Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска © Public domain Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска

Проделки аферистов

По другой версии, за этим стояли все же не колдуны. Писатель Николай Лесков на волне повального увлечения этим феноменом в 60-70-е годы XIX века тоже попытался разобраться в теме.

"Бесчинство над иконами есть просто-напросто дело иконоторговцев, продающих партии порченых икон, а затем, за дополнительную плату, заменяющих их нормальными", — писал он в статье для журнала "Русский мир".

Логика проста. Когда после такого приобретения к покупателю неожиданно подходил незнакомец (из "банды" торговцев) и указывал на изъяны приобретенного образа с намеком на дьяволопоклонничество, крестьянин готов был раскошелиться на замену. Психологически это легко объясняется и мистическим ужасом, и страхом перед реакцией общины.

Есть мнение, что такие образы распространяли "ревнивые почитатели" старинной русской иконописи. Прежде всего — старообрядцы, не признававшие творений, созданных после XVII века. Они, по словам Лескова, хотели "оторвать народ от поклонения образам нового фряжского (западноевропейского. — Прим. ред.) письма".

Пресса тогда рассуждала аналогично. "Адописные" иконы распространялись в народе для "подрыва догматов православия" и очернения Русской церкви. Тем самым, как писали в 1873 году "Московские ведомости", среди крестьян "хотели проложить путь штундизму (сектантству. — Прим. ред.)", распространяя миф, что будто бы в храмах молятся дьяволу.

Так был ли образ?

"Адописными" изображениями не брезговал Максим Горький, проработавший примерно год в иконописной мастерской (делал он это, по собственному признанию, "для забавы")", — рассказывает РИА Новости начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.

А вот самих икон никто из современных исследователей не видел. Ежегодно реставраторы с помощью рентгена просвечивают сотни экспонатов, однако изображения нечистых сил под основным слоем краски им ни разу не попадались. Этот факт заставляет ученых усомниться в реальности рассказываемых историй. Они вполне могли быть "страшилкой" для крестьян.

"Молва эта широко распространяется именно во второй половине XIX — начале XX века, не раньше", — поясняет искусствовед.

В пользу того, что таких образов на самом деле не существовало, говорит еще один факт, связанный с особенностями православной иконографии.

"Дьявол не может присутствовать сам по себе на иконе никогда. Ведь эта темная сила по определению "безобразна" — то есть не имеет образа. Личность нечисти из-за служения злу как бы стерта," — обращает внимание глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Поэтому зло изображается в определенном контексте. Например, на иконе "Страшный суд" дьявол предстает как "существо, находящееся в глубинах ада и пожирающее души грешников", в неприглядном образе, маленьким по размеру. Художники в этом случае, как отмечает отец Леонид, всегда использовали черную краску.

"Однако "адописные" иконы какие-то психически или духовно больные люди, конечно, могли рисовать. Регламентированию это не поддавалось, но широкого распространения не имело", — говорит он.