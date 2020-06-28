Египтяне будут ездить на поездах российского производства

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Египет доставлена первая партия пассажирских вагонов российского производства. Россия впервые поставляет в дальнее зарубежье пассажирские вагоны для так называемой европейской колеи (ширина 1435 миллиметров). Как сообщается на официальном сайте Минпромторга, общая стоимость контракта составляет более миллиарда евро.

"В Египет в рамках производственной кооперации российских и венгерских производителей будет отправлено еще несколько партий вагонов. Убежден, что этот совместный проект станет еще одним важным этапом в развитии взаимоотношений наших стран и внесет свой вклад в развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Торжественная церемония передачи прошла в порту Александрии. Всего в рамках контракта, подписанного в сентябре 2018 года, предполагается поставка 1300 железнодорожных вагонов. Финансирование осуществляется совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками. Производство организовано в России (на Тверском вагоностроительном заводе) и в Венгрии.