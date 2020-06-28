https://ria.ru/20200628/1573537823.html
Египтяне будут ездить на поездах российского производства
В Египет доставлена первая партия пассажирских вагонов российского производства. Россия впервые поставляет в дальнее зарубежье пассажирские вагоны для так... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:00
2020-06-28T08:00
хорошие новости
россия
хорошие новости
кирилл липа
тверской вагоностроительный завод
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
трансмашхолдинг
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хорошие новости, кирилл липа, тверской вагоностроительный завод, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), трансмашхолдинг
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Египет доставлена первая партия пассажирских вагонов российского производства. Россия впервые поставляет в дальнее зарубежье пассажирские вагоны для так называемой европейской колеи (ширина 1435 миллиметров). Как сообщается на официальном сайте Минпромторга, общая стоимость контракта составляет более миллиарда евро.
"В Египет в рамках производственной кооперации российских и венгерских производителей будет отправлено еще несколько партий вагонов. Убежден, что этот совместный проект станет еще одним важным этапом в развитии взаимоотношений наших стран и внесет свой вклад в развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Торжественная церемония передачи прошла в порту Александрии. Всего в рамках контракта, подписанного в сентябре 2018 года, предполагается поставка 1300 железнодорожных вагонов. Финансирование осуществляется совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками. Производство организовано в России (на Тверском вагоностроительном заводе) и в Венгрии.
"Была разработана конструкторская документация с учетом особенностей европейской колеи, произведены и согласованы с заказчиком два вагона-прототипа, проведена сертификационная кампания на территории России и Венгрии, а также, несмотря на сложную общемировую эпидемиологическую обстановку, налажена международная логистика", – сообщил генеральный директор ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.