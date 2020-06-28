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Россия — родина индейцев. Коренные американцы оказались сибиряками
Международная группа археологов и палеогенетиков, сравнив ДНК доисторических обитателей Байкала и коренных американцев, установила, что они родственники. Судя... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:00
риа наука
археология
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Россия — родина индейцев. Коренные американцы оказались сибиряками

08:00 28.06.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ASB63, Depositphotos / KlannekeИндеец и сибиряк
Индеец и сибиряк
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ASB63, Depositphotos / Klanneke
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Международная группа археологов и палеогенетиков, сравнив ДНК доисторических обитателей Байкала и коренных американцев, установила, что они родственники. Судя по всему, несколько десятков тысяч лет назад в Сибири сложилась большая общность людей, которая могла передать свой геном многим современным народам, в том числе индейцам и русским.

Родом из Сибири

Генетические доказательства давней гипотезы о сибирском происхождении жителей Северной и Южной Америки появились в 2015 году. Группа ученых проанализировала геномы 31 представителя коренных народов Америки, Сибири и Океании и сравнила их между собой. Кроме того, исследователи сопоставили полученные данные с результатами расшифровки древних ДНК, извлеченных из ископаемых останков — скелетов и мумий.
В общей сложности авторы работы изучили более трех тысяч геномов людей из 169 популяций — как древних, так и современных. И не только подтвердили родство доисторических сибиряков и индейцев, но и определили примерный маршрут, по которому они мигрировали с севера Евразии на Американский континент.
Доисторический неандерталец
31 января 2019, 10:32РИА Наука
Ученые раскрыли загадку появления древних людей в Сибири
Прародители индейцев, населяющих сегодня обе Америки, скорее всего, покинули историческую родину около 23 тысяч лет назад. Считается, что они двигались через Берингов пролив по сухопутному перешейку, который периодически образовывался во время последнего ледникового максимума. Примерно на восемь тысячелетий часть переселенцев задержалась на Камчатке, а на разные ветви популяция разделилась уже на территории Северной Америки. Кроме того, исследователи обнаружили слабое вливание генов народов Океании: по всей видимости, это произошло после основной волны миграции — правда, как именно, пока неясно.

Превратности миграций

Данные генетического исследования 2015 года согласуются с археологическими находками, судя по которым, уже 13 тысячелетий назад в Северной Америке была развита культура Кловис. В 2019-м команда ученых под руководством Эске Виллерслева из Копенгагенского университета проанализировала ДНК 34 древних сибиряков, в том числе двух мальчиков, чьи останки возрастом 31,6 тысячи лет обнаружили в Якутии вблизи реки Яна.
Другие изученные геномы принадлежали людям, жившим от 9800 до шестисот лет назад на территории современной Чукотки, в Приморском крае, недалеко от озера Байкал и на юго-западе Финляндии.
Гранд-Каньон. США, архивное фото
18 мая 2014, 17:44
Ученые получили подтверждение, что предки индейцев пришли из СибириАмериканские ученые исследовали фрагмент доисторического скелета девочки-подростка, найденного в Мексике. Анализ ДНК подтвердил его североазиатское происхождение.
Анализ данных показал: за последние 30 тысячелетий в Сибири произошли три крупные миграции с юга на север. Мальчики с реки Яна — представители неизвестной ранее группы древних жителей этих мест. На 71 процент они схожи с обитателями Западной Евразии, от которых, вероятно, отделились около 38 тысяч лет назад. Оставшиеся 29 процентов генетического наследства янские дети получили от народов Восточной Азии.
Авторы работы считают, что именно так формировались генетические линии североамериканских индейцев и палеосибиряков. Примерно 18-20 тысяч лет назад потомки жителей Северной Сибири и выходцы из Восточной Азии смешались между собой. А спустя несколько тысячелетий через Берингов пролив двинулись в сторону Американского континента.
© Иллюстрация РИА Новости . Maanasa Raghavan et al/2015Примерные маршруты миграции предков индейцев из Сибири в Америку
Доисторическое население Восточной Азии и Сибири
© Иллюстрация РИА Новости . Maanasa Raghavan et al/2015
Примерные маршруты миграции предков индейцев из Сибири в Америку
Оставшихся на родине вытеснили так называемые неосибиряки. Их ближайшие родственники — современные эвены. А уже примерно пять тысяч лет назад в Северо-Восточную Сибирь пришли кочевники из степей Центральной Азии и ассимилировались с местным населением.
Похожие данные получили исследователи под руководством Дэвида Рейха из Гарвардской медицинской школы. Они изучили геномы 48 человек, живших от семи тысяч до 280 лет назад в Восточной Сибири, на Чукотке и Алеутских островах, в канадской Арктике и на Аляске, после чего провели сравнительный анализ ДНК с инуитами и инупиатами — современными коренными жителями самого северного штата США — и представителями малых народностей Западной Сибири.
Как выяснилось, древние обитатели сибирского северо-востока — результат смешения палеосибиряков и населения Восточной Азии. Позже от них произошли носители чукотско-камчатских языков и палеоэскимосы, чьи генетические следы авторы работы обнаружили в ДНК современных инуитов и индейцев.
Карта миграции предков индейцев, эскимосов и алеутов, составленная по различиям в их геномах их потомков
11 июля 2012, 22:06РИА Наука
Предки индейцев переселились в Америку в три волны миграции - ученые"Многие годы мы дискутировали, была ли заселена Америка в результате одной или нескольких миграций из Сибири. Наше исследование подводит черту под этим спором - индейцы являются потомками сразу нескольких волн переселенцев", - пояснил руководитель группы Андрес Руис-Линарес из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

На берегах Байкала

В конце мая в научном журнале Cell вышла статья еще одной международной группы ученых. По их мнению, популяция прямых предков североамериканских индейцев сформировалась не в Северо-Восточной Сибири, а в окрестностях озера Байкал около 14 тысяч лет назад, после смешения дальневосточных и древнесибирских народов.
Специалисты проанализировали геномы 19 древних сибиряков возрастом от 14 до четырех тысячелетий. В старейшем материале, извлеченном из зуба, найденного в пещере Усть-Кяхта-3 к югу от Байкала, обнаружили указывающие на родство с коренными американцами компоненты — похожие выявляли в ДНК северо-восточных сибиряков, живших на несколько тысяч лет позже.
© A. P. OkladnikovРаскопки в Республике Бурятии в 1976 году на стоянке Усть-Кяхта-3. Здесь нашли зуб человека, жившего около 14 тысяч лет назад. Спустя 40 лет извлеченная из него ДНК позволит доказать, что предки индейцев жили в окрестностях Байкала
Раскопки в республике Бурятия в 1976 году
© A. P. Okladnikov
Раскопки в Республике Бурятии в 1976 году на стоянке Усть-Кяхта-3. Здесь нашли зуб человека, жившего около 14 тысяч лет назад. Спустя 40 лет извлеченная из него ДНК позволит доказать, что предки индейцев жили в окрестностях Байкала
Авторы работы считают, что в окрестностях Байкала перемешивались носители как минимум двух геномов — древнего североевразийского и северо-восточноазиатского. Первый связан с культурами раннего бронзового века, второй — с неолитическими.
Кроме того, в останках возрастом около четырех тысяч лет специалисты нашли следы чумной палочки Yersinia pestis. Генетически она близка к бактерии, обнаруженной раньше у жителя противоположной части Евразии — Балтийского региона. А значит, уже в доисторические времена люди поддерживали контакты на больших расстояниях.
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РИА НаукаАрхеологияЧукоткаиндейцыгеномДНКбиологияЕвразияОткрытия - РИА НаукаКопенгагенский университетФинляндия
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