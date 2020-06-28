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https://ria.ru/20200628/1573526220.html
В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
Netflix выложил в Сеть первые кадры из фильма "Энола Холмс" c Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:26
артур конан дойл
культура
милли бобби браун
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520186_255:0:1745:838_1400x0_80_0_0_4a4d667d7e07fd753e0aa598a8f93f6a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артур конан дойл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс

В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом

05:26 28.06.2020
394
© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс
© Netflix
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Netflix выложил в Сеть первые кадры из фильма "Энола Холмс" c Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун, сообщает Entertainment Weekly.
© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс
© Netflix
Кадр из фильма "Энола Холмс"
Младшую сестру знаменитого детектива играет Милли Бобби Браун, самого Холмса – Генри Кавилл, а еще одного ее брата Майкрафта – Сэм Клафлин. В основе ленты – рассказы из книжной серии Нэнси Спрингер.
Действие фильма происходит в 1884 году. Энола Холмс просыпается в день своего 16-го дня рождения и видит, что ее мать (Хелен Бонэм Картер) исчезла. Подарки на месте, а ее нет. Старшие братья намереваются отправить сестру в школу-пансион, а она сбегает в Лондон, чтобы найти мать.
© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс
© Netflix
Кадр из фильма "Энола Холмс"
Режиссер ленты Гарри Брэдбир ("Убивая Еву"), сценарист Джек Торн ("Темные начала").
Ранее стало известно, что наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix за нарушение авторских прав. По их мнению, в фильме используются элементы из десяти последних рассказов писателя о Шерлоке Холмсе.
Премьера "Энолы Холмс" на Netflix запланирована на сентябрь.
Писатель Артур Конан Дойл и актриса Милли Бобби Браун
Вчера, 01:57Культура
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
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КультураАртур Конан ДойлМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок Холмс
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