Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

"Этот год был довольно сложным. В то время как все съемки были остановлены в мире, в том числе и в нашей стране, только мы смогли продолжить работу. В течение многих недель наша команда находилась в местах, отрезанных от внешнего мира. Я хотел бы поблагодарить коллег, которые работали днем и ночью, создавая эту эпопею, особенно режиссера Метина Гюная, а также поздравить Бурака Озчивита и других актеров", — написал Боздаг.