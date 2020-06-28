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Туризм
https://ria.ru/20200628/1573524368.html
Эксперты назвали пять российских альтернатив зарубежным курортам
Эксперты назвали пять туристических мест в России, где можно заняться серфингом, хайкингом, экотуризмом, а также регионы для гурманов и любителей спа, сообщает... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:19
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туризм
альпы
новости - туризм
республика алтай
финляндия
владивосток
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камчатский край
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финляндия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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туризм, альпы, новости - туризм, республика алтай, финляндия, владивосток, минеральные воды, камчатский край, республика карелия

Эксперты назвали пять российских альтернатив зарубежным курортам

17:18 28.06.2020 (обновлено: 17:19 28.06.2020)
3895
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперты назвали пять туристических мест в России, где можно заняться серфингом, хайкингом, экотуризмом, а также регионы для гурманов и любителей спа, сообщает Booking.com.

Все, что хотите

По данным исследования компании, которой проводилось с марта по апрель 2020 года, фокус предпочтений россиян сместился в сторону дома: их стремление остановиться в объектах размещения внутри страны значительно возросло в 2020 году (61 процентов) по сравнению с предыдущим годом (39 процентов).
"Очевидно, что Бали не единственное место для серфинга на больших волнах, и не только в Альпах можно вдоволь насладиться великолепными видами с вершин склонов, — пишут эксперты. — А если россияне хотят посетить национальные парки, им совсем не обязательно копить на поездку в Соединенные Штаты. Все это есть и в России, и поездки в эти малоизведанные уголки могут принести столько же удовлетворения и радости, как и их заграничные альтернативы".

Серфинг на Камчатке

Виды Камчатки
17 июня, 16:15Туризм
На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
Среди всех мест для серфинга в России Камчатка наиболее интересна – там можно круглый год ловить волну на фоне заснеженных вулканов. Правда, пПоскольку температура воды не поднимается выше десяти градусов, без гидрокостюма не обойтись. Но в качестве бонуса для искателей приключений – знакомство с местными морскими львами и тюленями. Несмотря на свои внушительные размеры, эти животные не опасны: они любопытны и любят наблюдать за "гребцами на доске".
Основным местом для серфинга на Камчатке считается длинный Халактырский пляж с черным вулканическим песком, огромными волнами и видом на монументальные вулканы.

Хайкинг в Алтайских горах

Гора Чертов палец на Алтае
13 мая, 08:00Туризм
Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая
Алтайские горы, расположенные недалеко от российской границы с Казахстаном, Монголией и Китаем, часто называют "сибирской Швейцарией", "русским Тибетом" и даже Новой Зеландией благодаря их живописному ландшафту. В этом горном массиве есть все как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет уединения: озера, кристально чистые источники, снежные вершины и бескрайние долины, покрытые полевыми цветами.
Эксперты советуют остановиться в районе Телецкого озера. Его умопомрачительные пейзажи – один из лучших способов познакомиться с Алтайскими горами.

Наблюдение за дикой природой в Карелии

Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
15 июня, 12:56
Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам
Национальный парк "Паанаярви" — один из сохраненных уголков дикой природы на самом севере Карелии, недалеко от границы с Финляндией. Благодаря близкому расположению к Полярному кругу, осенью, зимой и весной посетители смогут своими глазами увидеть северное сияние. В любое время года — нетронутые леса, сохранившие многие виды растений и животных, горные вершины, разделенные глубокими ущельями, и красивое озеро Паанаярви, образованное в разломах скального основания.
На территории нацпарка доступны для бронирования деревянные домики и стоянка для палатки, однако при желании можно также остановиться за пределами "Паанаярви".

Гастрономический туризм во Владивостоке

Вид Владивостока
26 июня, 07:31
Летний фестиваль ягод и сыра пройдет в июле во Владивостоке
Три четверти путешественников (75 процентов), опрошенных компанией, по всему миру отмечают, что при выборе места для отдыха они принимают во внимание особенности местной кухни. Владивосток завоевал популярность среди гастро-туристов своими деликатесами из свежих морепродуктов и паназиатскими ресторанами. Гармонично сочетающая в себе западные и восточные кулинарные традиции, местная кухня с широким ассортиментом крабов, мидий, морских огурцов, гребешков и других морепродуктов может удивить даже самых искушенных гурманов.

Посещение спа-отелей Северного Кавказа

Кисловодск.
23 июня, 08:00Туризм
Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов
Известный впечатляющим разнообразием минеральных вод и горным целебным климатом, регион Кавказских Минеральных Вод сравнивают с такими курортами, как Монтекатини Терме, Баден-Баден и Эвиан. Популярность Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска объясняется уникальными минеральными источниками, живописным горным ландшафтом, мягким климатом, а также лечебными грязями озера Тамбукан. Это регион принимает туристов, желающих набраться сил и поправить свое здоровье, с начала XIX века.
Ситуация на курортах Кавказских Минеральных вод
9 июня, 08:00Туризм
Пятигорск принял первых гостей: как живет город и отдыхают туристы
58900019
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