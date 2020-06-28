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В Приморье опубликовали "застенчивое селфи" самки леопарда
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки большой кошки, которая редко попадает в объектив фотоловушек. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:46
туризм
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье опубликовали "застенчивое селфи" самки леопарда

02:46 28.06.2020
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© Фото : страница нацпарка "Земля леопарда" в InstagramДальневосточный леопард Пуха в нацпарке "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Пуха в нацпарке Земля леопарда
© Фото : страница нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки большой кошки, которая редко попадает в объектив фотоловушек.
"Знакомьтесь: дальневосточный леопард Пуха! – описывают ее сотрудники нацпарка. — Яркая, светлая, позитивная! Это самка под номером Leo 95F, и сейчас она в самом расцвете сил. Как и многие ее сородичи, она очень осторожна, нечасто позирует фотоловушкам. Лишь однажды хищница проявила интерес к автоматической камере, в результате ученые "Земли леопарда" получили ее "застенчивое" селфи".
По словам экспертов, Leo 95F никогда не была замечена с котятами, однако среди ее соседей есть несколько очень активных самцов. Это дает специалистам надежду на появление у самки пятнистого потомства.
Пухой хищницу назвали ее хранители и благотворители "Земли леопарда".
дальневосточный леопард Leo 123F
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ТуризмТуризмНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
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