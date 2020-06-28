В Приморье опубликовали "застенчивое селфи" самки леопарда

"Знакомьтесь: дальневосточный леопард Пуха! – описывают ее сотрудники нацпарка. — Яркая, светлая, позитивная! Это самка под номером Leo 95F, и сейчас она в самом расцвете сил. Как и многие ее сородичи, она очень осторожна, нечасто позирует фотоловушкам. Лишь однажды хищница проявила интерес к автоматической камере, в результате ученые "Земли леопарда" получили ее "застенчивое" селфи".