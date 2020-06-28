В Приморье опубликовали "застенчивое селфи" самки леопарда

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки большой кошки, которая редко попадает в объектив фотоловушек.
"Знакомьтесь: дальневосточный леопард Пуха! – описывают ее сотрудники нацпарка. — Яркая, светлая, позитивная! Это самка под номером Leo 95F, и сейчас она в самом расцвете сил. Как и многие ее сородичи, она очень осторожна, нечасто позирует фотоловушкам. Лишь однажды хищница проявила интерес к автоматической камере, в результате ученые "Земли леопарда" получили ее "застенчивое" селфи".
По словам экспертов, Leo 95F никогда не была замечена с котятами, однако среди ее соседей есть несколько очень активных самцов. Это дает специалистам надежду на появление у самки пятнистого потомства.
Пухой хищницу назвали ее хранители и благотворители "Земли леопарда".
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