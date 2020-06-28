https://ria.ru/20200628/1573518052.html
В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
В США полицейские поймали пуму, которая четыре дня гуляла по городу, сообщает UPI. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:00
2020-06-28T01:00
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, монровия, калифорния, сша