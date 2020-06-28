Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200628/1573518052.html
В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
В США полицейские поймали пуму, которая четыре дня гуляла по городу, сообщает UPI. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:00
туризм
туризм
новости - туризм
монровия
калифорния
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_0:0:1276:718_1400x0_80_0_0_0c37ae95047b028df34aea9249b7a3dd.jpg
https://ria.ru/20200602/1572129611.html
монровия
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_0:0:1276:718_1400x0_80_0_0_0c37ae95047b028df34aea9249b7a3dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_160:0:1117:718_1400x0_80_0_0_1023057c84329b5099f52d8908157c80.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151348/81/1513488188_279:0:997:718_1400x0_80_0_0_e134b31d1cd8029241c7aa8d9c36ccf7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, монровия, калифорния, сша

В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу

01:00 28.06.2020
195
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)Восточная пума
Восточная пума
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В США полицейские поймали пуму, которая четыре дня гуляла по городу, сообщает UPI.
В течение четырех дней в полицейский участок города Монровия, расположенного в штате Калифорния, звонили местные жители и жаловались на пуму. Они видели животное в разных районах.
Один горожанин сообщил, что видел, как пума залезла под его дом. Офицеры приехали по вызову, обнаружили хищника и усыпили его с помощью дротика.
Животное погрузили в машину, вывезли за пределы города, разбудили и отпустили.
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
2 июня, 08:00Туризм
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
100000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМонровияКалифорнияСША
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам
Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии
Работники "Диснейленда" в США протестуют против скорого открытия парка
Париж, Франция
Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов
Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
Rolling Stones призвала Трампа не использовать ее песни на митингах
Дальневосточный леопард Пуха в нацпарке Земля леопарда
В Приморье опубликовали "застенчивое селфи" самки леопарда
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Хеврон и Вифлеем закрыли на карантин
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Йорке
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
Флаг Малави
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Полиция США
В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния