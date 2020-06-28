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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200628/1573517102.html
"Да нет, наверное". Великий и пугающий иностранцев
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
2020-06-28T12:00
как это по-русски
подкаст
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«Да нет, наверное». Великий и пугающий иностранцев
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих «ющ», «стн», или «вств». Язык сломают!
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573517040_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_1cdf217dcab450850c1a95b5ff63e513.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Да нет, наверное". Великий и пугающий иностранцев

12:00 28.06.2020
3587
Как это по-русски
«Да нет, наверное». Великий и пугающий иностранцев
Вчера, 12:00
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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