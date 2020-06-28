https://ria.ru/20200628/1573517102.html
"Да нет, наверное". Великий и пугающий иностранцев
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
2020-06-28T12:00
2020-06-28T12:00
как это по-русски
подкаст
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«Да нет, наверное». Великий и пугающий иностранцев
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих «ющ», «стн», или «вств». Язык сломают!
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Да нет, наверное". Великий и пугающий иностранцев
Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? А теперь представьте, каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!