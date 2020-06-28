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https://ria.ru/20200628/1573514314.html
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Российский хип-хоп исполнитель Федор Инсаров, более известный слушателям под псевдонимом Feduk, представил в Сети макси-сингл "Останься", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:11
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
музыка, новости культуры, youtube

Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"

02:11 28.06.2020
1691
© Фото : предоставлено пресс-службой артистаFeduk
Feduk
© Фото : предоставлено пресс-службой артиста
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Федор Инсаров, более известный слушателям под псевдонимом Feduk, представил в Сети макси-сингл "Останься", сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.

"Каждый персонаж в этой "театральной" жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Не важно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий", — рассказал Инсаров об этой работе.

В трек-листе три песни: заглавная "Останься", записанная с продюсером BMB SpaceKid, "Друзья", в которой читает рэп Vacio, он же стал одним из соавторов композиции, и "Останься (Extended)".
Одновременно с макси-синглом Feduk опубликовал на YouTube клип на песню "Останься" с актером Юрием Борисовым ("Бык", "Хрусталь", "Елена"). Режиссеры видео – Роман Ким и Михаил Семичев.
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