Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"

"Каждый персонаж в этой "театральной" жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Не важно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий", — рассказал Инсаров об этой работе.