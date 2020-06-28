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Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Подростки летом гораздо свободнее и много времени проводят в интернете. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить деньги и получить данные их родителей. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, хорошие новости

Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги

08:00 28.06.2020 (обновлено: 08:04 28.06.2020)
45
© РИА Новости / Владимир ПесняПодросток с комнате перед монитором компьютера
Подросток с комнате перед монитором компьютера
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подростки летом гораздо свободнее и много времени проводят в интернете. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить деньги и получить данные их родителей.
Чтобы этого избежать, необходимо научить детей критически относиться к любой информации, особенно к "заманчивым" предложениям – быстрому выигрышу, огромным скидкам, низким ценам.
Первый и самый частый прием мошенников – взломать личную страницу в социальных сетях и под различными предлогами выманивать деньги у друзей, сообщается на информационном портале Свердловской области.
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Второй способ – распространение фишинговых ссылок через чаты популярных онлайн-игр или всплывающие баннеры в самой игре. Мошенники предлагают купить игровую валюту или предметы, связанные с игрой. Пользователи тратят реальные деньги, не получая ничего взамен, или теряют доступ к аккаунту в игре, за который потом у них требуют выкуп.
Кроме того, мошенники часто стараются подружиться с детьми на тематических форумах, а потом убеждают их не только отдать деньги, но и сфотографировать карты, документы родителей или воспользоваться их мобильным банком, чтобы перевести средства.

Важные правила

Если карта ребенка привязана к "взрослому" счету, подключите СМС или push-оповещения по карточным операциям.
Установите антивирус на всех гаджетах, которыми пользуется ребенок.
Ограничьте сумму или количество списаний с детской карты.

Мошенничеству все возрасты покорны

Многие приемы рассчитаны на людей постарше – предложения быстрого заработка на "сверхприбыльных проектах". Мошенники добавляют в их описания сложные подробности, чтобы все выглядело солидно, например предлагают "инвестировать в криптоактивы". До выплат вкладчикам дело не доходит: собрав деньги, организаторы исчезают.
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Порой обманщики предлагают быстро заработать, просто зарегистрировавшись на сомнительном сайте, где надо выполнять несложные задания или проходить опросы, но перед этим оплатить банковской картой небольшую комиссию. В итоге в руках махинаторов оказываются все данные.
Никогда не сообщайте данные банковской карты, не высылайте и не публикуйте фотографии карты или с картой.
Совершайте покупки только в проверенных официальных интернет-магазинах.
Прежде чем принять участие в конкурсе или розыгрыше (особенно с необходимостью оплачивать "комиссии" или "сборы"), почитайте отзывы в интернете: жертвы обмана часто пишут разоблачающие комментарии.
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