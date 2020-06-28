Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подростки летом гораздо свободнее и много времени проводят в интернете. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить деньги и получить данные их родителей.

Чтобы этого избежать, необходимо научить детей критически относиться к любой информации, особенно к "заманчивым" предложениям – быстрому выигрышу, огромным скидкам, низким ценам.

Первый и самый частый прием мошенников – взломать личную страницу в социальных сетях и под различными предлогами выманивать деньги у друзей, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Второй способ – распространение фишинговых ссылок через чаты популярных онлайн-игр или всплывающие баннеры в самой игре. Мошенники предлагают купить игровую валюту или предметы, связанные с игрой. Пользователи тратят реальные деньги, не получая ничего взамен, или теряют доступ к аккаунту в игре, за который потом у них требуют выкуп.

Кроме того, мошенники часто стараются подружиться с детьми на тематических форумах, а потом убеждают их не только отдать деньги, но и сфотографировать карты, документы родителей или воспользоваться их мобильным банком, чтобы перевести средства.

Важные правила

Если карта ребенка привязана к "взрослому" счету, подключите СМС или push-оповещения по карточным операциям.

Установите антивирус на всех гаджетах, которыми пользуется ребенок.

Ограничьте сумму или количество списаний с детской карты.

Мошенничеству все возрасты покорны

Многие приемы рассчитаны на людей постарше – предложения быстрого заработка на "сверхприбыльных проектах". Мошенники добавляют в их описания сложные подробности, чтобы все выглядело солидно, например предлагают "инвестировать в криптоактивы". До выплат вкладчикам дело не доходит: собрав деньги, организаторы исчезают.

Порой обманщики предлагают быстро заработать, просто зарегистрировавшись на сомнительном сайте, где надо выполнять несложные задания или проходить опросы, но перед этим оплатить банковской картой небольшую комиссию. В итоге в руках махинаторов оказываются все данные.

Никогда не сообщайте данные банковской карты, не высылайте и не публикуйте фотографии карты или с картой.

Совершайте покупки только в проверенных официальных интернет-магазинах.