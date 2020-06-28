Туристы рассказали, изменится ли их поведение после пандемии

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Туристы рассказали, как изменится их поведение после пандемии, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что две трети (68 процентов) будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах.

Среди остальных опрошенных треть (33 процента) сказали, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом и больше ходить пешком.

Четверть намерены избегать популярных туристических городов и мест. Каждый пятый (21 процент) откажется от традиции тереть скульптуры на удачу.