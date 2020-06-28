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Туризм
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Туристы рассказали, изменится ли их поведение после пандемии
Туристы рассказали, как изменится их поведение после пандемии, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:06
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, изменится ли их поведение после пандемии

11:06 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфТуристы у статуи Джульетты в Вероне
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Туристы рассказали, как изменится их поведение после пандемии, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что две трети (68 процентов) будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах.
Среди остальных опрошенных треть (33 процента) сказали, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом и больше ходить пешком.
Четверть намерены избегать популярных туристических городов и мест. Каждый пятый (21 процент) откажется от традиции тереть скульптуры на удачу.
Исключить контакты с местными жителями, а также отказаться от рукопожатий и дружеских объятий готовы 14 процентов респондентов, а семь процентов путешественников будут ходить в музеи и другие туристические места, когда там меньше всего посетителей.
Кисловодск.
23 июня, 08:00Туризм
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