https://ria.ru/20200628/1573508685.html
Туристы рассказали, изменится ли их поведение после пандемии
Туристы рассказали, как изменится их поведение после пандемии, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:06
2020-06-28T11:06
коронавирус covid-19
туризм
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Туристы рассказали, как изменится их поведение после пандемии, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что две трети (68 процентов) будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах.
Среди остальных опрошенных треть (33 процента) сказали, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом и больше ходить пешком.
Четверть намерены избегать популярных туристических городов и мест. Каждый пятый (21 процент) откажется от традиции тереть скульптуры на удачу.
Исключить контакты с местными жителями, а также отказаться от рукопожатий и дружеских объятий готовы 14 процентов респондентов, а семь процентов путешественников будут ходить в музеи и другие туристические места, когда там меньше всего посетителей.