Процедура выборов президента Польши

В соответствии с Конституцией Польши (1997), президент является верховным представителем республики Польша и гарантом непрерывности государственной власти. Президент избирается народом на всеобщих, равных, прямых выборах тайным голосованием на пятилетний срок полномочий и повторно может быть избран только один раз. Президентом может быть избран гражданин Польши, достигший не позднее дня выборов полных 35 лет и в полной мере пользующийся избирательными правами.

Активным избирательным правом обладают дееспособные граждане, достигшие 18 лет.

Принципы и порядок выдвижения кандидатов и проведения выборов президента Польши определяются Избирательным кодексом (2011).

Очередные выборы президента назначаются маршалом Сейма на день, который приходится на период не ранее 100 дней и не позднее 75 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Постановление маршала Сейма доводится до сведения общественности не позднее чем через три дня после назначения дня выборов.

В случае досрочного освобождения поста президента выборы назначаются не позднее 14-го дня после освобождения должности с установлением даты выборов на нерабочий день, приходящийся на период в 60 дней со дня назначения выборов.

Кандидата на должность президента могут выдвигать не менее чем 100 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Заявка должна быть подтверждена подписями избирателей.

Для выдвижения конкретной кандидатуры на пост президента и проведения избирательной кампании создается избирательный комитет. Для создания комитета требуется письменное согласие кандидата баллотироваться на выборах и его письменное согласие на создание данного избирательного комитета. При этом кандидат на пост президента может выразить согласие только одному избирательному комитету, а избирательный комитет может оказывать поддержку только одному кандидату.

Выразив согласие баллотироваться, кандидат, родившийся до 1 августа 1972 года, должен предоставить в Государственную избирательную комиссию декларацию о своей работе либо сотрудничестве с органами государственной безопасности в период 1944-1990 годов. Если же лицо уже проходило такую проверку, оно вместо представления указанной декларации ставит об этом в известность Государственную избирательную комиссию.

Для регистрации избирательного комитета кандидата в президенты инициативная группа должна собрать подписи не менее чем одной тысячи граждан, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих данного кандидата (эти подписи являются частью необходимых 100 тысяч подписей граждан, поддерживающих кандидата). После этого уполномоченный комитета не позднее чем за 55 дней до дня выборов представляет в Государственную избирательную комиссию заявку о регистрации данного комитета.

Выдвижение кандидата производится лично уполномоченным соответствующего избирательного комитета, который представляет в Государственную избирательную комиссию заявление о выдвижении кандидата не позднее чем за 45 дней до дня выборов.

Национальная избирательная комиссия составляет список кандидатов на выборах президента Польши. Фамилии кандидатов вносятся в список в алфавитном порядке, независимо от очередности их регистрации. Информация о кандидатах должна быть доведена Государственной избирательной комиссией до сведения избирателей не позднее чем за 20 дней до дня выборов президента.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса польские избиратели могут проголосовать по почте, также по почте голосуют граждане, находящие на карантине. Ранее такой вид голосования был доступен только для избирателей, имеющих значительную или умеренную степень инвалидности.

Для того, чтобы проголосовать по почте, избирателю нужно не позже, чем за 12 дней до дня выборов, а полякам за границей – за 15 дней, проинформировать об этом представителя своей избирательной комиссии. Тем, кто находится на обязательном карантине, либо болеет дома или в медицинском учреждении, необходимо уведомить избирком о своем участии в дистанционном голосовании за пять дней или за два дня – в зависимости от того, когда избирателя обязали самоизолироваться. В случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации в какой-либо части страны Государственная избирательная комиссия по представлению министерства здравоохранения, проводит в этом районе только почтовые выборы.

Избирателю, который заявил о своем намерении голосовать по почте, не позднее, чем за пять дней до дня выборов, должен быть доставлен избирательный пакет . Бюллетени доставляются в почтовые ящики. Если у гражданина нет почтового ящика, к его двери будет доставлено специальное уведомление, чтобы бюллетень был забран из почтового отделения лично. Избиратель также может лично забрать избирательный пакет в офисе коммуны, если он заранее уведомил об этом. Зарубежным избирателям, которые выразили желание голосовать по почте, бюллетень отправляет консул. Избиратель также может собрать избирательный пакет лично в консульском учреждении, если он заранее уведомил об этом. Все, кто собирается голосовать по почте, должны за два дня до даты выборов бросить конверты с полученными ранее бюллетенями в почтовые ящики. Избиратель, голосующий за рубежом, отправляет за свой счет конверт с заполненным бюллетенем консулу.

В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 21.00 . В ходе голосования избиратель выражает свой выбор, ставя знак "х" на бюллетене слева от фамилии выбранного им кандидата. Каждый избиратель голосует лично. Избирателю-инвалиду по его просьбе может помочь другое лицо, за исключением членов избирательных комиссий и доверенных лиц кандидатов.

Избиратели-инвалиды, граждане, достигшие на день выборов 60 лет, могут оформить доверенность на голосование от своего имени.

В день выборов сотрудники польской почты доставят на избирательные участки конверты с заполненными бюллетенями.

Результаты голосования на избирательном участке определяются избирательной комиссией сразу после завершения процесса голосования.

Избранным президентом Польши считается кандидат, который получил более половины действительных голосов. Если ни одни из кандидатов не получает требуемого большинства, на четырнадцатый день после первого голосования проводится повторное голосование.

Во втором туре выборов президента Польши участвуют два кандидата, получившие наибольшее, в порядке очередности, число голосов. Если кто-то из этих двух кандидатов отозвал согласие баллотироваться, утратил избирательное право или умер, на его место при повторном голосовании на выборах допускается кандидат, который получил очередное наибольшее число голосов при первом голосовании. В этом случае дата повторного голосования откладывается еще на 14 дней.

Во втором туре избранным президентом считается кандидат, который при повторном голосовании получил большее число голосов.

Президент Польши вступает в должность после принесения присяги перед Национальным собранием.