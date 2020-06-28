Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"), Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"), сообщает ET Canada.

"Обращаюсь ко всем фанатам, которые называют меня "Королевой Би". Уверена, что так будет точнее", — подписала Спирс изображение.

В конце поста поп-певица поставила смеющийся смайлик,, намекнув на то, что это шутка и игра слов. Все-таки на английском буква "b" ("би") и слово "пчела" ("bee") звучат практически одинаково. Но поклонники Бейонсе не обратили на это внимания — юмора никто не понял.

Многих возмутили слова Спирс, так как много лет считалось, что этот псевдоним принадлежит именно исполнительнице хитов "Single ladies" и "Crazy in love".

"Бейонсе — единственная Королева Би, — заявила @presssssed.

"Вас никогда не будут так называть. Бейонсе та королева, которую мы признаем", — присоединилась к обсуждению @_chanelshante.

"Придумала бы что-то более оригинальное. Мы все знаем, что Бейонсе всегда была Королевой Би", — считает @trendybeautyco.

"Дорогая Бритни, ты ошиблась. Королева Би — это Бейонсе", — подчеркнула @chucochula915.

"Поклонники Бейонсе должны знать, что Бритни называли так раньше", — заступился за исполнительницу @robson_eyyess.