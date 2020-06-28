https://ria.ru/20200628/1573477649.html
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"),... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:38
2020-06-28T03:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, бейонсе ноулз, бритни спирс
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"), сообщает
ET Canada.
"Обращаюсь ко всем фанатам, которые называют меня "Королевой Би". Уверена, что так будет точнее", — подписала Спирс изображение.
В конце поста поп-певица поставила смеющийся смайлик,, намекнув на то, что это шутка и игра слов. Все-таки на английском буква "b" ("би") и слово "пчела" ("bee") звучат практически одинаково. Но поклонники Бейонсе не обратили на это внимания — юмора никто не понял.
Многих возмутили слова Спирс, так как много лет считалось, что этот псевдоним принадлежит именно исполнительнице хитов "Single ladies" и "Crazy in love".
"Бейонсе — единственная Королева Би, — заявила @presssssed.
"Вас никогда не будут так называть. Бейонсе та королева, которую мы признаем", — присоединилась к обсуждению @_chanelshante.
"Придумала бы что-то более оригинальное. Мы все знаем, что Бейонсе всегда была Королевой Би", — считает @trendybeautyco.
"Дорогая Бритни, ты ошиблась. Королева Би — это Бейонсе", — подчеркнула @chucochula915.
"Поклонники Бейонсе должны знать, что Бритни называли так раньше", — заступился за исполнительницу @robson_eyyess.
Но большинство все равно продолжило обвинять Спирс, пока некоторые пользователи из твиттера не предложили вариант, чтобы решить этот спор. Так, @Roger Bray считает
, что звание Королева Би можно оставить Бритни Спирс, а Бейонсе станет Королевой Бей (Queen Bey).