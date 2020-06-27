Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам

"Морские пограничные патрули в 18.30 в четверг наблюдали за тремя иранскими катерами после того, как те вошли в территориальные воды Саудовской Аравии, где они отказались реагировать на предупреждения об остановке. В соответствии с процедурами, применяемыми в случаях отказа от прекращения движения, были сделаны предупредительные выстрелы, в результате чего катера покинули территориальные воды королевства", - отметил представитель пограничной службы.