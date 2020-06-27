Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573572532.html
Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам
Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:52
саудовская аравия
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:274:3154:2048_1400x0_80_0_0_fd25f0d9fd21467613f2445d8db00304.jpg
https://ria.ru/20200612/1572866392.html
саудовская аравия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:274:3154:2048_1400x0_80_0_0_fd25f0d9fd21467613f2445d8db00304.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_9c5e257c36f76cc8437a308aa47cbb4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_459:0:2507:2048_1400x0_80_0_0_4b5b9f467ee92ebfa0b71d8b80fbd753.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саудовская аравия, иран, в мире

Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам

22:09 27.06.2020 (обновлено: 23:52 27.06.2020)
1255
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель пограничной службы королевства саудовскому агентству новостей SPA.
"Морские пограничные патрули в 18.30 в четверг наблюдали за тремя иранскими катерами после того, как те вошли в территориальные воды Саудовской Аравии, где они отказались реагировать на предупреждения об остановке. В соответствии с процедурами, применяемыми в случаях отказа от прекращения движения, были сделаны предупредительные выстрелы, в результате чего катера покинули территориальные воды королевства", - отметил представитель пограничной службы.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия не допустит никаких нарушений территориальных вод королевства.
В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после разгрома ее дипмиссий в Иране демонстрантами, протестующими против казни в королевстве известного шиитского проповедника.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
12 июня, 19:26
Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
354115
Обсудить 0
Саудовская АравияИранВ мире
Рекомендуем
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Девушка во время аудиозаписи
Эксперт объяснила, как продлить жизнь наушникам
Флаг Малави
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Игорь Коломойский
Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело
Больница
Неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
Строительство
Прокуратура выяснит, почему упали строительные краны в Набережных Челнах
Города Мира. Каракас
Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса
В Набережных Челнах из-за непогоды упал второй башенный кран
Ксения Собчак
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
Корабль в Южно-Китайском море
Помпео обвинил Китай в "имперских" амбициях
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Мужчине, убившему троих человек в Рединге, предъявили обвинения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния