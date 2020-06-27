Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573572502.html
Хеврон и Вифлеем закрыли на карантин
Палестинское правительство ужесточает ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса и вводит блокаду некоторых районов, включая Хеврон и Вифлеем,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
вифлеем
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568280964_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_fb19f813fd7fadb1f4124d5fe4a0deb2.jpg
https://ria.ru/20200625/1573482510.html
хеврон (провинция)
вифлеем
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568280964_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_fb19f813fd7fadb1f4124d5fe4a0deb2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568280964_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_2c3d912b17f3822aa5b37229ea4393ff.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568280964_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_aa039a0244fb798bcdba65ea5098e883.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), вифлеем, палестина, в мире

Хеврон и Вифлеем закрыли на карантин

23:47 27.06.2020
656
© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
ГАЗА, 27 июн - РИА Новости. Палестинское правительство ужесточает ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса и вводит блокаду некоторых районов, включая Хеврон и Вифлеем, сообщило агентство МААН.
"Палестинское правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса, особенно в Хевроне и Вифлееме. Все пострадавшие районы будут закрыты", - цитирует агентство заявление правительства Палестины.
На нарушителей предписаний минздрава будут наложены штрафы, говорится в публикации.
Специальным распоряжением правительства также запрещены любые массовые собрания, включая свадьбы, вечеринки и поминки.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
25 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
321011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)ВифлеемПалестинаВ мире
Рекомендуем
Париж, Франция
Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
Воркута, Коми
В Республике Коми продлили режим ограничений до 14 июля
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
В Москве умерли еще 24 пациента с COVID-19
Игорь Коломойский
Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Мужчине, убившему троих человек в Рединге, предъявили обвинения
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге открываются парки и скверы, детские и спортивные площадки
Сотрудник пожарной части
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Флаг Малави
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Бату Хасиков
Глава Калмыкии проголосовал по поправкам в Конституцию
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния