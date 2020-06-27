https://ria.ru/20200627/1573572343.html
В Москве умерли еще 24 пациента с COVID-19
Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:23
2020-06-27T23:33
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коронавирусы
москва
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице составляет 3738. Сутки назад сообщалось о 20 скончавшихся пациентах.
Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае, с тех пор инфекция проникла практически во все страны мира. В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.
В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели.
В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения. Однако мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что часть из них может остаться до создания вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.