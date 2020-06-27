Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573572285.html
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя подробности основной версии резкого ухудшения воды в двух районах Минска, заявил, что быстро решить проблему... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T02:57
анатолий сивак
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200627/1573559917.html
https://ria.ru/20200626/1573517149.html
https://ria.ru/20200626/1573541411.html
Спектакль из погорелого театра.....
52
Молодцы, быстро разобрались. Не то что с Норильском наши ковыряются до сих пор.
40
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_8fe78fbd4f46a7920e60bcd91656d668.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388291_0:0:1626:1625_1400x0_80_0_0_d1ad357ab1e22b0255e94c258cc494b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий сивак, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске

23:24 27.06.2020 (обновлено: 02:57 28.06.2020)
65996
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя подробности основной версии резкого ухудшения воды в двух районах Минска, заявил, что быстро решить проблему помогла жесткая дисциплина.
В среду, 24 июня, когда Лукашенко посещал парад Победы в Москве, жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, с неприятным запахом.
Отмечая, что проблема произошла, когда он находился с визитом в России, Лукашенко пошутил, что не может ни на минуту оставить страну без присмотра.
"Прилетел, а уже к обеду слышу - в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну", - рассказал Лукашенко во время встречи с активом Минской области в пятницу. Фрагмент этой встречи показал телеканал "Беларусь 1" в субботу вечером.
Дворец спорта в Минске
Вчера, 15:23
В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды
Во Фрунзенский и Московской районы белорусской столицы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить.
Минскводоканал" утром в пятницу заявил со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако в тот день медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.
Запрет в итоге был отменен днем в субботу. В качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с одним из водоводов, на котором около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.
"Они (работники, осуществлявшие ремонт - ред.) водоводы меняли. Там диаметр метр трех этих труб, они прохудились, последние сто метров заменили, а в тех, которые раньше заменили, оставалась вода. Нет чтобы очистить или выбросить ее из водоводов, это предварительно, сейчас мы разбираемся, они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали, и эта вода начала вонять и в квартиры попала", - сказал Лукашенко.
Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы
26 июня, 14:48
Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске
По его словам, чиновники, которым он сказал, что они будут эту воду "пить сейчас сами", пообещали, что оперативно решат эту проблему.
"Действительно, утром (26 июня - ред.) перед отлетом к вам (в рабочую поездку в Минскую область - ред.) набираю Сивака (председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак - ред.): Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница остались, замываем, очищаем", - пересказал разговор глава государства.
Он добавил, что санстанция и лаборатория "Минсководоканала" взяли пробы воды, которые показали, что проблема ликвидирована.
"Я к чему это говорю: диктатура - это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура - хорошо. При чем тут диктатура? Должна быть ответственность. Всякое бывает. Дай бог, чтобы только такие были проблемы. Но могло же быть и хуже, как эта пандемия и прочее. И когда надо собраться всем в кучу, навалиться и решить эту проблему, - особенно у нас, у нас же нет нефтедолларов, деньгами не зальешь это, - и вот тут дисциплина исполнительская, порядок, ответственность. Это - главное", - подчеркнул белорусский лидер.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Водопроводный кран
26 июня, 22:22
Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
78457511124
Обсудить 6
Анатолий СивакАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Спектакль из погорелого театра.....
27 июня, 23:31
Арсений Новиков
4230015
Молодцы, быстро разобрались. Не то что с Норильском наши ковыряются до сих пор.
27 июня, 23:34
ОЛОлег Ливанов
10000228
Рекомендуем
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Счетчик учета горячей воды
Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Игорь Коломойский
Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния