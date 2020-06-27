Пожар в ангаре в Подольске локализовали

Сообщение о пожаре на Домодедовском шоссе в Подольске поступило в 21.22. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения в ангаре составляла 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания. Позднее площадь пожара выросла до трех тысяч "квадратов". На момент возгорания людей в здании не было.