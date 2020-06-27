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Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Пожар на площади три тысячи квадратных метров в производственно-складском ангаре в Подольске Московской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

Пожар в ангаре в Подольске локализовали

23:09 27.06.2020
398
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пожар на площади три тысячи квадратных метров в производственно-складском ангаре в Подольске Московской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.37 пожар локализован, проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 11:14
В Петербурге загорелся грузовик с кислотой
Сообщение о пожаре на Домодедовском шоссе в Подольске поступило в 21.22. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения в ангаре составляла 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания. Позднее площадь пожара выросла до трех тысяч "квадратов". На момент возгорания людей в здании не было.
002200
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
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