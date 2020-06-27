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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573572112.html
Глава Калмыкии проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию РФ. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
бату хасиков
владимир путин
республика калмыкия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1400x0_80_0_0_aacaf7b2487eeffd4cd6d445676ef5bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, бату хасиков, владимир путин, республика калмыкия, общество

Глава Калмыкии проголосовал по поправкам в Конституцию

23:06 27.06.2020
455
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 20:29Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов
"Я выполнил свой гражданский долг в родном городе Лагань. Земляки, сделайте свой выбор и вы", - сообщил Хасиков.
Он отметил, что в эти дни решается будущее страны и Калмыкии, и каждый голос - это гарантия того, что Россия сохранит "свой авторитет и независимость.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 10

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Василий Батанов

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 10

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Илья Наймушин

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

Избирательный участок в таежном поселке Верхняя Бирюса Красноярского края, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
3 из 10

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Василий Батанов

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

Военнослужащий на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 10

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 10

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Павел Львов

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

Военнослужащий Северного флота РФ на избирательном участке в Североморске, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
6 из 10

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

© РИА Новости / Павел Львов
© РИА Новости / Илья Питалев

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

 Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Москве по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 10

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
8 из 10

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
9 из 10

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Илья Питалев

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
10 из 10

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 10

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 10

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 10

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Илья Наймушин
4 из 10

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
5 из 10

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Василий Батанов
6 из 10

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

© РИА Новости / Павел Львов
7 из 10

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 10

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 10

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 10

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
810007
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФБату ХасиковВладимир ПутинРеспублика КалмыкияОбщество
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