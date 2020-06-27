Глава Калмыкии проголосовал по поправкам в Конституцию

"Я выполнил свой гражданский долг в родном городе Лагань. Земляки, сделайте свой выбор и вы", - сообщил Хасиков.

Он отметил, что в эти дни решается будущее страны и Калмыкии, и каждый голос - это гарантия того, что Россия сохранит "свой авторитет и независимость.