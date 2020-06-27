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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573572028.html
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
Медицинские власти по меньшей мере трех штатов США – Флориды, Аризоны и Невады – сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом за сутки. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T04:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, аризона, сша, невада, в мире

США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах

23:03 27.06.2020 (обновлено: 04:45 28.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Медицинские власти по меньшей мере трех штатов США – Флориды, Аризоны и Невады – сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом за сутки.
Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что в штате зафиксировали новый рекорд заражений – 9 636 случаев за последние 24 часа. Днем ранее медики штата сообщали о 8 831 новом случае заражений, что также являлось рекордом. Отмечается, что за все время во Флориде выявили по меньшей мере 132 545 зараженных, скончались свыше 3,4 тысячи человек.
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Власти штата Аризона, где и ранее сообщали о суточных рекордах, за последние сутки зафиксировали 3 591 новый случай заражения и 44 летальных исхода, следует из данных департамента здравоохранения штата. Всего в Аризоне выявили свыше 70 тысяч зараженных, более 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.
В американском штате Невада сообщили о 1 099 новых случаях заражения коронавирусом, что также является самым большим числом для этого штата и примерно в два раза превышает ранее зарегистрированный рекорд. Всего, по данным департамента здравоохранения Невады, медики штата выявили 16 339 случаев заражения и 498 смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАризонаСШАНевадаВ мире
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