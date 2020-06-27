Площадь пожара в ангаре в Подольске возросла

Информация о пожаре по адресу Домодедовское шоссе, 14 поступила в 21.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 квадратных метров, часть кровли обрушилась. На момент возгорания людей в здании не было.