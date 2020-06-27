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Площадь пожара в ангаре в Подольске возросла
Площадь пожара в ангаре подмосковного Подольска возросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Площадь пожара в ангаре в Подольске возросла

22:48 27.06.2020 (обновлено: 22:56 27.06.2020)
268
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре подмосковного Подольска возросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.
"Площадь пожара возросла до 3 тысяч квадратных метрах. Ситуация находится под контролем", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 11:14
В Петербурге загорелся грузовик с кислотой
Информация о пожаре по адресу Домодедовское шоссе, 14 поступила в 21.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 квадратных метров, часть кровли обрушилась. На момент возгорания людей в здании не было.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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