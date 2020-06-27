ДНР снова закрыла границу с Украиной

"Приостановить с 00.00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п.8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года ✓57 "О введении режима повышенной готовности", - говорится в тексте указа главы республики, распространенном его пресс-службой.