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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573571938.html
ДНР снова закрыла границу с Украиной
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приостановил с 28 июня указом движение гражданского транспорта и пешеходов через... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T08:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
коронавирусы
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

ДНР снова закрыла границу с Украиной

22:52 27.06.2020 (обновлено: 08:10 28.06.2020)
4581
© РИА Новости / Сергей АверинКонтрольно-пропускной пункт
Контрольно-пропускной пункт
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приостановил с 28 июня указом движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пункты въезда выезда на линии соприкосновения.
Ранее данная мера была принята властями ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить пропуск граждан через КПВВ.

"Приостановить с 00.00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п.8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года ✓57 "О введении режима повышенной готовности", - говорится в тексте указа главы республики, распространенном его пресс-службой.

В администрации Пушилина пояснили РИА Новости что данный указ вновь приостанавливает движение гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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