ДНР снова закрыла границу с Украиной

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приостановил с 28 июня указом движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пункты въезда выезда на линии соприкосновения.
Ранее данная мера была принята властями ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить пропуск граждан через КПВВ.
"Приостановить с 00.00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п.8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года ✓57 "О введении режима повышенной готовности", - говорится в тексте указа главы республики, распространенном его пресс-службой.
В администрации Пушилина пояснили РИА Новости что данный указ вновь приостанавливает движение гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения.
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