https://ria.ru/20200627/1573571910.html
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:48
2020-06-27T22:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573565456.html
Вальдемар Канарейкин
Ага, а потом что скажут? Что более низкое число голосов за поправки в сравнение с ожидаемым объясняется происками «пакостников», незаметно взломавших систему голосования и вовсю голосовавших против?
56
я за поправки
Пакостники. Слабые, злобные, ненавидящие Россию мелкие пакостники, не способные принести пользы России, не в силах победить в конкурентной борьбе, пытаются хоть как нибудь навредить нашему государству, используя любые методы, опускаясь до ниже плинтуса.
43
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, в мире