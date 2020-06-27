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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573571910.html
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573565456.html
Ага, а потом что скажут? Что более низкое число голосов за поправки в сравнение с ожидаемым объясняется происками «пакостников», незаметно взломавших систему голосования и вовсю голосовавших против?
56
Пакостники. Слабые, злобные, ненавидящие Россию мелкие пакостники, не способные принести пользы России, не в силах победить в конкурентной борьбе, пытаются хоть как нибудь навредить нашему государству, используя любые методы, опускаясь до ниже плинтуса.
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573567021_0:186:1500:1030_1400x0_80_0_0_7682a2925ce2758ba666c43db1bc61da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, в мире

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

22:48 27.06.2020 (обновлено: 22:54 27.06.2020)
2120
© РИА Новости / Илья ПиталевОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням. На данный момент все восстановлено, все работает. Нода наблюдателя открыта в интернет, можно наблюдать... Попытка успешно отражена", - рассказал Костырко.
Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Вчера, 18:35Голосование по поправкам в Конституцию
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам не было, заявил Брод
По его словам, мероприятия по информационной безопасности еще будут проводиться какое-то время.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваВ мире
Популярные комментарии
Ага, а потом что скажут? Что более низкое число голосов за поправки в сравнение с ожидаемым объясняется происками «пакостников», незаметно взломавших систему голосования и вовсю голосовавших против?
28 июня, 04:32
Вальдемар Канарейкин
3555632
Пакостники. Слабые, злобные, ненавидящие Россию мелкие пакостники, не способные принести пользы России, не в силах победить в конкурентной борьбе, пытаются хоть как нибудь навредить нашему государству, используя любые методы, опускаясь до ниже плинтуса.
27 июня, 23:18
я за поправки
7220625
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