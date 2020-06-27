Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням. На данный момент все восстановлено, все работает. Нода наблюдателя открыта в интернет, можно наблюдать... Попытка успешно отражена", - рассказал Костырко.