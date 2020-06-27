https://ria.ru/20200627/1573571853.html
В Израиле за сутки еще 621 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 621 за сутки и достигло 23 421, еще трое пациентов скончались, число жертв достигло 317,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:46
2020-06-27T22:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле
выросло на 621 за сутки и достигло 23 421, еще трое пациентов скончались, число жертв достигло 317, сообщил минздрав.
В субботу в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем скончалась самая молодая жертва COVID-19 в стране. В заявлении больницы отмечается, что девушка страдала от тяжелой формы ожирения, сердечной недостаточности и легочной гипертонии.
По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6102 человека, 41 пациент в тяжелом состоянии, из них 23 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 002 пациента выздоровели.
Зарегистрирована новая вспышка коронавируса в доме престарелых. Минздрав сообщил, что в гериатрическом центре в городе Рамле заражены семь сотрудников и 17 пациентов.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.