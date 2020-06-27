В Израиле за сутки еще 621 человек заболел COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 621 за сутки и достигло 23 421, еще трое пациентов скончались, число жертв достигло 317, сообщил минздрав.

В субботу в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем скончалась самая молодая жертва COVID-19 в стране. В заявлении больницы отмечается, что девушка страдала от тяжелой формы ожирения, сердечной недостаточности и легочной гипертонии.

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6102 человека, 41 пациент в тяжелом состоянии, из них 23 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 002 пациента выздоровели.

Зарегистрирована новая вспышка коронавируса в доме престарелых. Минздрав сообщил, что в гериатрическом центре в городе Рамле заражены семь сотрудников и 17 пациентов.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.