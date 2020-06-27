В Подольске загорелся ангар

"В 21.22 поступило сообщение о пожаре в производственно-складском ангаре на Домодедовском шоссе в городском округе Подольск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.