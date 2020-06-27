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В Коломне задержали мужчину, угрожавшего полицейским учебной гранатой
Мужчину, угрожавшего сотрудникам полиции учебной гранатой в подмосковной Коломне, задержали, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:35
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия

В Коломне задержали мужчину, угрожавшего полицейским учебной гранатой

22:35 27.06.2020
548
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мужчину, угрожавшего сотрудникам полиции учебной гранатой в подмосковной Коломне, задержали, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что жительница Коломны позвонила в дежурную часть и сообщила, что у нее произошел конфликт с ее пьяным сыном. После того, как полицейские приехали к ней в квартиру, женщина объяснила, что сын требует деньги на спиртное и бьет ее. На требования поехать в отдел полиции мужчина отказал и достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взорвать ее. В отношении злоумышленника полицейские применили табельное оружие, затем оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по данным инженера-сапера Росгвардии, граната оказалась учебной.
Полицейский
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)КоломнаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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