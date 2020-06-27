В Коломне задержали мужчину, угрожавшего полицейским учебной гранатой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мужчину, угрожавшего сотрудникам полиции учебной гранатой в подмосковной Коломне, задержали, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что жительница Коломны позвонила в дежурную часть и сообщила, что у нее произошел конфликт с ее пьяным сыном. После того, как полицейские приехали к ней в квартиру, женщина объяснила, что сын требует деньги на спиртное и бьет ее. На требования поехать в отдел полиции мужчина отказал и достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взорвать ее. В отношении злоумышленника полицейские применили табельное оружие, затем оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по данным инженера-сапера Росгвардии, граната оказалась учебной.