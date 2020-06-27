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Религия и мировоззрение
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В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения

22:16 27.06.2020
1059
© РИА Новости / Артем БуденныйГлавный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Артем Буденный
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Сегодня в баптистерии Патриаршего собора - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации - впервые состоялось важнейшее таинство Православной церкви - обряд крещения", - говорится в сообщении.
Обряд провел ключарь храма епископ Стефан. "С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он после совершения таинства.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
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765300134
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Религия и мировоззрениеРоссияГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриотНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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