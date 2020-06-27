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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:11
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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353
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

22:11 27.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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