Прокуратура выяснит, почему упали строительные краны в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения двух строительных кранов в субботу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По данным прокуратуры, в Набережных Челнах в субботу вечером из-за сильного порыва ветра упали два 60-метровых строительных крана марки В34. Первый инцидент произошел на строительной площадке в 34-м комплексе, второй – в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. По предварительным данным, никто не пострадал.

"В результате одного из происшествий полностью разрушены пять гаражей в ГСК "Ралли", еще пять боксов и автомобиль получили серьезные повреждения. Прокуратура с привлечением контрольно-надзорных органов выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие им причины и условия", - сказал Галиев журналистам.

В частности, по его информации, надзорное ведомство проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов и даст оценку соблюдению техники безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, будет дана оценка принятых строительными компаниями мер с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения.