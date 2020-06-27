https://ria.ru/20200627/1573571313.html
Прокуратура выяснит, почему упали строительные краны в Набережных Челнах
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения двух строительных кранов в субботу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:08
2020-06-27T22:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения двух строительных кранов в субботу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным прокуратуры, в Набережных Челнах в субботу вечером из-за сильного порыва ветра упали два 60-метровых строительных крана марки В34. Первый инцидент произошел на строительной площадке в 34-м комплексе, второй – в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. По предварительным данным, никто не пострадал.
"В результате одного из происшествий полностью разрушены пять гаражей в ГСК "Ралли", еще пять боксов и автомобиль получили серьезные повреждения. Прокуратура с привлечением контрольно-надзорных органов выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие им причины и условия", - сказал Галиев журналистам.
В частности, по его информации, надзорное ведомство проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов и даст оценку соблюдению техники безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, будет дана оценка принятых строительными компаниями мер с учетом ранее объявленного МЧС
штормового предупреждения.
В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Вечером и ночью прогнозировались очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду, сильный ливень, крупный град.